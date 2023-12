Neo4j łączy siły z AWS, aby wzmocnić generatywną sztuczną inteligencję i zminimalizować artefakty sztucznej inteligencji

Podejmując zdecydowane posunięcie mające na celu wzmocnienie generatywnych platform sztucznej inteligencji, renomowana agencja baz danych grafów, Neo4j, przedstawiła asertywną umowę o współpracy strategicznej (SCA) z Amazon Web Services (AWS). Sojusz ten ma na celu zwiększenie możliwości generatywnej sztucznej inteligencji poprzez konsolidację wykresów wiedzy i natywnego wyszukiwania wektorów.

Zasadniczo celem tej współpracy jest zminimalizowanie występowania generatywnych zniekształceń sztucznej inteligencji, umożliwiając w ten sposób uzyskanie dokładniejszych, zrozumiałych i przejrzystych wyników. Partnerstwo rozwiązuje powszechną przeszkodę, na którą napotykają programiści pracujący z dużymi modelami językowymi (LLM), proponując rozwiązanie, które ustanawia pamięć długoterminową w LLM w oparciu o określone dane i domeny przedsiębiorstwa.

Sudhir Hasbe, dyrektor ds. produktu w Neo4j, niedawno zastanawiał się nad znaczeniem tego partnerstwa, stwierdzając: „Od początku naszej współpracy jako partnera AWS w 2013 roku, nasza ostatnia współpraca wzmacnia nierozerwalną fuzję technologii grafów i wydajności przetwarzania w chmurze w ramach świeżego faza sztucznej inteligencji”. Hasbe dodał dalej: „Nasze połączone wysiłki wspierają przedsiębiorstwa aspirujące do wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji dzięki lepszym innowacjom, doskonałym wynikom i możliwości uwolnienia pełnego potencjału połączonych ze sobą danych w niezrównanym tempie”.

Konsekwencje tego partnerstwa są znaczące. Firma Neo4j wprowadziła niedawno na AWS Marketplace swoją w pełni zarządzaną grafową bazę danych Neo4j Aura Professional, umożliwiając programistom pracującym z generatywną sztuczną inteligencją szybkie rozpoczęcie pracy. Baza danych wykresów Neo4j jest wyposażona w natywne wyszukiwanie wektorów, kluczową funkcję do przechwytywania zarówno oczywistych, jak i subtelnych zależności i wzorców. Zdolność tę wykorzystuje się przy konstruowaniu wykresów wiedzy, które wzmacniają zdolność wnioskowania, zdolność wnioskowania i wyszukiwanie informacji w systemach sztucznej inteligencji. Unikalne możliwości tej bazy danych czynią ją bazą danych dla przedsiębiorstw, przystosowaną do zakotwiczenia LLM, jednocześnie funkcjonującą jako pamięć długoterminowa zgodna z etosem firmy.

W ramach ciągłego zaangażowania w rozszerzanie pakietu produktów Neo4j zaproponował także nową integrację z Amazon Bedrock. Ta w pełni zarządzana usługa usprawnia dostępność podstawowych modeli wiodących firm zajmujących się sztuczną inteligencją za pośrednictwem interfejsu API, umożliwiając tworzenie i skalowanie generatywnych aplikacji AI. Ta kreatywna integracja ma na celu zmniejszenie zniekształceń sztucznej inteligencji, personalizację doświadczeń użytkowników, umożliwienie pełnego wyszukiwania odpowiedzi podczas wyszukiwań w czasie rzeczywistym oraz przyspieszenie tworzenia wykresów wiedzy w celu przetwarzania danych nieustrukturyzowanych w dane ustrukturyzowane w celu łatwiejszej asymilacji w grafie wiedzy.

Atul Deo, dyrektor generalny w Amazon Bedrock, AWS, potwierdza zaangażowanie AWS w zapewnianie organizacjom różnorodnie wyposażonego zestawu narzędzi do tworzenia generatywnych rozwiązań AI, które doskonale dostosowują się do doświadczeń klientów, aplikacji i wymagań biznesowych. Powtarzając jego opinię, Deo stwierdził: „Dzięki grafowej bazie danych Neo4j i integracji z Amazon Bedrock staramy się zapewnić naszym klientom zaawansowane opcje, aby zapewnić użytkownikom końcowym niezrównane, jednoznaczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb doświadczenia w całkowicie zarządzany sposób”.

To niezwykłe partnerstwo i związane z nim procesy integracji stanowią cenny wkład w przemysł technologiczny i mogą potencjalnie oznaczać zmianę paradygmatu w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Nawet platformy no-code takie jak AppMaster , mogą wykorzystać to połączenie na swoją korzyść, wykorzystując moc zaawansowanej sztucznej inteligencji i przetwarzania w chmurze, aby poprawić efektywność tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych.