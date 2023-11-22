تتعاون Neo4j مع AWS لتعزيز الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقليل عناصر الذكاء الاصطناعي

في خطوة رائدة لتعزيز أطر الذكاء الاصطناعي التوليدية، كشفت وكالة قواعد بيانات الرسوم البيانية الشهيرة Neo4j عن اتفاقية تعاون استراتيجي حازمة (SCA) مع Amazon Web Services (AWS). تم إعداد هذا التحالف لزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال دمج الرسوم البيانية المعرفية والبحث عن المتجهات الأصلية.

في الأساس، يهدف هذا التعاون إلى تقليل حدوث تشوهات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وبالتالي السماح بنتائج أكثر دقة وفهمًا وشفافية. تعالج الشراكة العائق السائد الذي يواجهه المطورون الذين يعملون مع نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، من خلال اقتراح حل ينشئ ذاكرة طويلة المدى في LLMs ترتكز على بيانات ومجالات مؤسسية محددة.

وقد تحدث Sudhir Hasbe، كبير مسؤولي المنتجات في Neo4j، مؤخرًا عن أهمية هذه الشراكة، قائلًا: "منذ بدايتنا كشريك AWS في عام 2013، يعمل تعاوننا الأخير على تعزيز اندماج لا ينفصم بين تكنولوجيا الرسم البياني وبراعة الحوسبة السحابية في إطار جديد مرحلة الذكاء الاصطناعي”. وأضاف هاسبي: "إن جهودنا المشتركة تسلح المؤسسات التي تطمح إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال ابتكارات أفضل ونتائج متفوقة والقدرة على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتها المترابطة بوتيرة لا مثيل لها".

إن الآثار المترتبة على هذه الشراكة كبيرة. أطلقت Neo4j مؤخرًا عرض قاعدة بيانات الرسوم البيانية المُدارة بالكامل، Neo4j Aura Professional، على AWS Marketplace، مما يتيح للمطورين الذين يعملون مع الذكاء الاصطناعي التوليدي البدء في العمل. تم تجهيز قاعدة بيانات الرسوم البيانية الخاصة بـ Neo4j ببحث متجه أصلي، وهي ميزة مهمة لالتقاط العلاقات والأنماط الواضحة والدقيقة. يتم الاستفادة من هذه القدرة في إنشاء الرسوم البيانية المعرفية، والتي تعمل على تضخيم القدرة على التفكير والقدرة على الاستدلال واسترجاع المعلومات لأنظمة الذكاء الاصطناعي. إن الإمكانات الفريدة لقاعدة البيانات هذه تجعلها بمثابة قاعدة بيانات مؤسسية معدة لترسيخ شهادات LLM، وتعمل في نفس الوقت كذاكرة طويلة المدى تتماشى مع روح الشركة.

وكجزء من التزامهم المستمر بتوسيع مجموعة منتجاتهم، اقترحت Neo4j أيضًا تكاملًا جديدًا مع Amazon Bedrock. تعمل هذه الخدمة المُدارة بالكامل على تبسيط إمكانية الوصول إلى النماذج الأساسية من شركات الذكاء الاصطناعي البارزة عبر واجهة برمجة التطبيقات، مما يتيح بناء وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. تم إعداد هذا التكامل الإبداعي لتقليل تشوهات الذكاء الاصطناعي، وتخصيص تجارب المستخدم، وتمكين استرجاع الإجابات الكاملة أثناء عمليات البحث في الوقت الفعلي، وتسريع إنشاء الرسوم البيانية المعرفية لمعالجة البيانات غير المنظمة في بيانات منظمة لتسهيل الاستيعاب في الرسم البياني المعرفي.

يؤكد أتول ديو، المدير العام في Amazon Bedrock، AWS، على التزام AWS بتمكين المؤسسات من خلال مجموعة أدوات متنوعة من الموارد لإنشاء حلول ذكاء اصطناعي إبداعية تتوافق تمامًا مع تجارب العملاء والتطبيقات ومتطلبات الأعمال الأساسية. ومرددًا رأيه، قال ديو: "من خلال قاعدة بيانات الرسوم البيانية الخاصة بـ Neo4j وتكامل Amazon Bedrock، فإننا نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بخيارات عالية المستوى لتقديم تجارب غير مسبوقة ولا لبس فيها ومصممة خصيصًا لمستخدميهم النهائيين بطريقة مُدارة بالكامل."

تعد هذه الشراكة الرائعة وعمليات التكامل الخاصة بها مساهمات قيمة في صناعة التكنولوجيا ويمكن أن تشير إلى تحول نموذجي في الذكاء الاصطناعي التوليدي. حتى الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster يمكنها الاستفادة من هذا الاتحاد لصالحها، وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي المتقدم والحوسبة السحابية لتحسين كفاءة تطوير كل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول.