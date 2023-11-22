Neo4j объединяет усилия с AWS для усиления генеративного ИИ и минимизации артефактов ИИ

Сделав решительный шаг по укреплению генеративных инфраструктур искусственного интеллекта, известное агентство графовых баз данных Neo4j представило убедительное соглашение о стратегическом сотрудничестве (SCA) с Amazon Web Services (AWS). Этот альянс призван расширить возможности генеративного искусственного интеллекта за счет консолидации графов знаний и собственного векторного поиска.

По сути, цель этого сотрудничества заключается в том, чтобы свести к минимуму возникновение генеративных искажений ИИ, тем самым позволяя получать более точные, понятные и прозрачные результаты. Партнерство устраняет распространенное препятствие, с которым сталкиваются разработчики, работающие с большими языковыми моделями (LLM), предлагая решение, которое устанавливает долговременную память в LLM, основанную на конкретных корпоративных данных и предметных областях.

Судхир Хасбе, директор по продуктам Neo4j, недавно размышлял о важности этого партнерства, заявив: «С момента нашего основания в качестве партнера AWS в 2013 году наше последнее сотрудничество обеспечивает неразрывное слияние графовых технологий и мастерства облачных вычислений в новом фаза ИИ». Хасбе далее добавил: «Наши совместные усилия вооружают предприятия, стремящиеся использовать генеративный искусственный интеллект, с лучшими инновациями, превосходными результатами и способностью раскрыть весь потенциал своих взаимосвязанных данных в беспрецедентных темпах».

Последствия этого партнерства значительны. Neo4j недавно запустил на AWS Marketplace свое полностью управляемое графовое предложение базы данных Neo4j Aura Professional, которое позволяет разработчикам, работающим с генеративным искусственным интеллектом, сразу же приступить к делу. База данных графов Neo4j оснащена встроенным векторным поиском, важнейшей функцией для выявления как очевидных, так и тонких взаимосвязей и закономерностей. Эта способность используется при построении графов знаний, которые расширяют возможности рассуждений, умозаключений и поиска информации в системах искусственного интеллекта. Уникальные возможности этой базы данных делают ее корпоративной базой данных, предназначенной для закрепления LLM, одновременно функционирующей как долговременная память, соответствующая духу компании.

В рамках своего постоянного стремления к расширению своего набора продуктов Neo4j также предложила новую интеграцию с Amazon Bedrock. Этот полностью управляемый сервис упрощает доступ к базовым моделям известных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, через API, расширяя возможности создания и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. Эта творческая интеграция призвана уменьшить искажения ИИ, персонализировать пользовательский опыт, обеспечить полный поиск ответов во время поиска в реальном времени и ускорить создание графиков знаний для обработки неструктурированных данных в структурированные для более легкой ассимиляции в граф знаний.

Атул Део, генеральный директор Amazon Bedrock, AWS, подтверждает стремление AWS предоставить организациям разнообразный набор инструментов и ресурсов для создания генеративных решений искусственного интеллекта, которые безупречно соответствуют их опыту клиентов, приложениям и бизнес-предпосылкам. Вторя своему мнению, Део заявил: «Благодаря графовой базе данных Neo4j и интеграции с Amazon Bedrock мы стремимся предоставить нашим клиентам высокоуровневые возможности для предоставления непревзойденных, однозначных и адаптированных услуг для их конечных пользователей полностью управляемым способом».

Это замечательное партнерство и процессы его интеграции являются ценным вкладом в технологическую отрасль и потенциально могут означать сдвиг парадигмы в генеративном искусственном интеллекте. Даже платформы no-code такие как AppMaster, могут использовать этот союз в своих интересах, используя возможности передового искусственного интеллекта и облачных вычислений для повышения эффективности разработки как веб-приложений, так и мобильных приложений.