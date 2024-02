Microsoft inova com integração de comandos Sudo no Windows 11

Em um movimento ousado para fortalecer o kit de ferramentas de linha de comando para usuários do Windows 11, Microsoft revelou a integração de um novo recurso: o comando sudo. Este comando, há muito estabelecido no domínio Linux, capacita os usuários a executar programas com os privilégios de segurança aprimorados de outro usuário.

A nova inclusão, denominada ‘Sudo para Windows’, garante que mesmo em uma sessão de console sem privilégios, os usuários possam elevar comandos com facilidade. Jordi Adoumie, que cuida do gerenciamento de produtos da Windows Developer Platform, expressou seu entusiasmo pelo recurso em uma postagem recente no blog. Ele enfatizou que a integração foi projetada para agilizar o escalonamento de comandos sem o incômodo de iniciar um novo console elevado.

É imperativo observar que o Sudo para Windows Microsoft's foi concebido como uma implementação exclusiva feita sob medida para Windows, em vez de uma mera extensão do utilitário sudo do Linux. Conseqüentemente, a comunidade de usuários pode notar disparidades, o que implica que os scripts e guias sudo específicos do Linux podem não fazer uma transição perfeita para o ambiente Windows.

Além disso, a ativação do Sudo para Windows é bastante intuitiva, bastando visitar a seção “Para desenvolvedores” nas configurações do Windows e ativar o botão “Ativar Sudo”. Alternativamente, pode-se empregar um comando direto em uma sessão de console elevada para iniciá-la: sudo config –enable <configuration_option> .

Com o Sudo para Windows oferecendo atualmente três variantes de configuração – como abrir uma nova janela de console elevada, executar sem novas entradas do usuário e imitar o comportamento tradicional do sudo – os usuários podem escolher o modo que melhor se alinha aos seus requisitos.

Talvez o mais intrigante seja o compromisso Microsoft's com a comunidade de código aberto, com o anúncio de que o Sudo para Windows em breve se juntará às fileiras dos projetos de código aberto. Espera-se que mais detalhes sobre este desenvolvimento sejam divulgados nos próximos meses, um passo que provavelmente atrairá considerável interesse entre os contribuidores da comunidade.

