Microsoft wprowadza innowacje dzięki integracji poleceń Sudo w systemie Windows 11

W odważnym posunięciu mającym na celu ulepszenie zestawu narzędzi wiersza poleceń dla użytkowników systemu Windows 11 Microsoft zaprezentowała integrację nowatorskiej funkcji: polecenia sudo. To polecenie, od dawna znane w świecie Linuksa, umożliwia użytkownikom uruchamianie programów ze zwiększonymi uprawnieniami bezpieczeństwa innego użytkownika.

Nowe dodanie, nazwane „Sudo dla Windows”, gwarantuje, że nawet w nieuprzywilejowanej sesji konsoli użytkownicy mogą z łatwością wykonywać polecenia. Jordi Adoumie, który zajmuje się zarządzaniem produktami na Windows Developer Platform, wyraził swój entuzjazm dla tej funkcji w niedawnym poście na blogu. Podkreślił, że integracja ma na celu usprawnienie eskalacji poleceń bez konieczności uruchamiania nowej, podwyższonej konsoli.

Należy koniecznie zauważyć, że Sudo Microsoft's dla systemu Windows zostało opracowane jako unikalna implementacja dostosowana do systemu Windows, a nie zwykłe rozszerzenie narzędzia sudo dla systemu Linux. W rezultacie społeczność użytkowników może zauważyć rozbieżności, co oznacza, że ​​skrypty i przewodniki sudo specyficzne dla systemu Linux mogą nie zostać płynnie przeniesione do środowiska Windows.

Poza tym włączenie Sudo dla systemu Windows jest dość intuicyjne, wystarczy odwiedzić sekcję „Dla programistów” w ustawieniach systemu Windows i aktywować przełącznik „Włącz Sudo”. Alternatywnie można użyć bezpośredniego polecenia w sesji konsoli z podwyższonym poziomem uprawnień, aby ją zainicjować: sudo config –enable <configuration_option> .

Ponieważ Sudo dla Windows oferuje obecnie trzy warianty konfiguracji — takie jak otwieranie nowego okna konsoli z podwyższonym poziomem uprawnień, uruchamianie bez wprowadzania danych przez nowego użytkownika i naśladowanie tradycyjnego zachowania Sudo — użytkownicy mogą wybrać tryb, który najlepiej odpowiada ich wymaganiom.

Być może najbardziej intrygujące jest zaangażowanie Microsoft's w społeczność open source wraz z ogłoszeniem, że Sudo dla Windows wkrótce dołączy do grona projektów open source. Oczekuje się, że więcej szczegółów na temat tego rozwoju zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach, co prawdopodobnie wzbudzi duże zainteresowanie wśród autorów społeczności.

