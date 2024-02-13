في خطوة جريئة لتعزيز مجموعة أدوات سطر الأوامر لمستخدمي Windows 11، كشفت Microsoft عن تكامل قدرة جديدة: الأمر Sudo. يعمل هذا الأمر، الموجود منذ فترة طويلة في عالم Linux، على تمكين المستخدمين من تنفيذ البرامج بامتيازات الأمان المحسنة لمستخدم آخر.

يضمن التضمين الجديد، المسمى "Sudo for Windows"، أنه حتى من جلسة وحدة التحكم غير المميزة، يمكن للمستخدمين رفع مستوى الأوامر بسهولة. أعرب Jordi Adoumie ، الذي يتولى إدارة المنتجات Windows Developer Platform ، عن حماسه لهذه الميزة في منشور مدونة حديث. وشدد على أن التكامل مصمم لتبسيط عملية تصعيد الأوامر دون الحاجة إلى تشغيل وحدة تحكم مرتفعة جديدة.

من الضروري ملاحظة أن تطبيق Sudo لنظام التشغيل Windows Microsoft's تم تصميمه كتطبيق فريد مصمم خصيصًا لنظام التشغيل Windows، وليس مجرد امتداد لأداة Linux sudo المساعدة. وبالتالي، قد يلاحظ مجتمع المستخدمين وجود تباينات، مما يعني أن نصوص وأدلة sudo الخاصة بنظام التشغيل Linux قد لا تنتقل بسلاسة إلى بيئة Windows.

علاوة على ذلك، يعد تمكين Sudo لنظام التشغيل Windows أمرًا بديهيًا تمامًا، حيث يستلزم ببساطة زيارة قسم "للمطورين" ضمن إعدادات Windows وتنشيط مفتاح التبديل "تمكين Sudo". وبدلاً من ذلك، يمكن للمرء استخدام أمر مباشر في جلسة وحدة تحكم مرتفعة لبدء تشغيله: sudo config –enable <configuration_option> .

مع تقديم Sudo لنظام التشغيل Windows حاليًا ثلاثة أنواع مختلفة من التكوين - مثل فتح نافذة وحدة تحكم مرتفعة جديدة، والتشغيل بدون إدخال مستخدم جديد، ومحاكاة سلوك sudo التقليدي - يمكن للمستخدمين اختيار الوضع الذي يتوافق بشكل أفضل مع متطلباتهم.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو التزام Microsoft's تجاه مجتمع المصادر المفتوحة، مع الإعلان عن انضمام Sudo لنظام التشغيل Windows قريبًا إلى صفوف المشاريع مفتوحة المصدر. ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا التطور في الأشهر المقبلة، وهي خطوة من المرجح أن تحظى باهتمام كبير بين المساهمين في المجتمع.

كما يظهر محور صناعة التكنولوجيا نحو المرونة والكفاءة في ظهور منصات no-code مثل AppMaster ، والتي تكمل بيئات التطوير التقليدية من خلال تقديم أدوات مرئية تسرع إنشاء التطبيقات عبر مجالات متعددة، مثل الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

مع استمرار تطور التطورات مثل Sudo for Windows، فإنها تسلط الضوء على أهمية تمكين المستخدم والتخصيص في جوهر تطورات الحوسبة، بالتوازي مع أهداف إرساء الديمقراطية لمنصات مثل AppMaster في مشهد التطوير.