Con una mossa coraggiosa per rafforzare il toolkit da riga di comando per gli utenti di Windows 11, Microsoft ha svelato l'integrazione di una nuova funzionalità: il comando sudo. Questo comando, da tempo affermato nel regno Linux, consente agli utenti di eseguire programmi con i privilegi di sicurezza avanzati di un altro utente.

La nuova inclusione, denominata "Sudo per Windows", garantisce che anche da una sessione della console non privilegiata, gli utenti possano elevare facilmente i comandi. Jordi Adoumie, che gestisce la gestione del prodotto per Windows Developer Platform, ha espresso il suo entusiasmo per la funzionalità in un recente post sul blog. Ha sottolineato che l'integrazione è progettata per semplificare l'escalation dei comandi senza il fastidio di lanciare una nuova console elevata.

È fondamentale notare che Sudo per Windows Microsoft's è concepito come un'implementazione unica su misura per Windows, piuttosto che una semplice estensione dell'utilità sudo di Linux. Di conseguenza, la comunità degli utenti potrebbe notare disparità, il che implica che gli script e le guide sudo specifici di Linux potrebbero non passare senza problemi all'ambiente Windows.

Inoltre, Sudo per Windows è abbastanza intuitivo da abilitare, richiede semplicemente di visitare la sezione "Per sviluppatori" nelle Impostazioni di Windows e attivare l'interruttore "Abilita Sudo". In alternativa, è possibile utilizzare un comando diretto in una sessione della console elevata per avviarlo: sudo config –enable <configuration_option> .

Poiché Sudo per Windows offre attualmente tre varianti di configurazione, come l'apertura di una nuova finestra della console con privilegi elevati, l'esecuzione senza nuovo input da parte dell'utente e l'imitazione del comportamento tradizionale di sudo, gli utenti possono scegliere la modalità che meglio si allinea alle loro esigenze.

Forse la cosa più intrigante è l'impegno Microsoft's nei confronti della comunità open source, con l'annuncio che Sudo per Windows si unirà presto ai ranghi dei progetti open source. Si prevede che maggiori dettagli su questo sviluppo verranno divulgati nei prossimi mesi, un passo che probabilmente susciterà un notevole interesse tra i contributori della comunità.

La svolta del settore tecnologico verso la flessibilità e l'efficienza si vede anche nell'ascesa di piattaforme no-code come AppMaster , che integrano gli ambienti di sviluppo tradizionali offrendo strumenti visivi che accelerano la creazione di applicazioni su più domini, come backend, web e app mobili.

La continua evoluzione di progressi come Sudo per Windows evidenzia l'importanza della responsabilizzazione e della personalizzazione degli utenti al centro dei progressi informatici, parallelamente agli obiettivi di democratizzazione di piattaforme come AppMaster nel panorama dello sviluppo.