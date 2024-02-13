Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Microsoft 在 Windows 11 中通过 Sudo 命令集成进行创新

Feb 13, 2024
Microsoft 在 Windows 11 中通过 Sudo 命令集成进行创新

为了强化 Windows 11 用户的命令行工具包， Microsoft推出了一项新颖功能的集成：sudo 命令。该命令在 Linux 领域早已建立，它使用户能够以其他用户的增强安全权限执行程序。

这个新的内容被称为“Sudo for Windows”，确保即使在非特权控制台会话中，用户也可以轻松提升命令。负责Windows Developer Platform产品管理的Jordi Adoumie在最近的一篇博客文章中表达了他对该功能的热情。他强调，集成的目的是简化命令的升级，而无需启动新的提升控制台的麻烦。

必须注意的是， Microsoft's Windows 版 Sudo 被设计为专为 Windows 量身定制的独特实现，而不仅仅是 Linux sudo 实用程序的扩展。因此，用户社区可能会注意到差异，这意味着特定于 Linux 的 sudo 脚本和指南可能无法无缝过渡到 Windows 环境。

此外，Sudo for Windows 的启用非常直观，只需访问 Windows 设置中的“对于开发人员”部分并激活“启用 Sudo”开关即可。或者，可以在提升的控制台会话中使用直接命令来启动它： sudo config –enable <configuration_option>

Windows 版 Sudo 目前提供三种配置变体（例如打开新的提升控制台窗口、无需新用户输入即可运行以及模仿传统 sudo 行为），用户可以选择最符合其要求的模式。

也许最有趣的是Microsoft's对开源社区的承诺，宣布 Sudo for Windows 将很快加入开源项目的行列。有关这一进展的更多细节预计将在未来几个月内披露，这一举措可能会引起社区贡献者的极大兴趣。

科技行业转向灵活性和效率的趋势还体现在AppMasterno-code平台的兴起中，这些平台通过提供可视化工具来补充传统的开发环境，这些工具可加快跨多个领域（例如后端、Web 和移动应用程序）的应用程序创建。

随着 Sudo for Windows 等进步的不断发展，它凸显了用户授权和定制作为计算进步核心的重要性，与开发领域中AppMaster等平台的民主化目标并行。

相关帖子

Hono 4.0.0 引入静态站点生成和增强的客户端组件
date Feb 11, 2024
Hono 4.0.0 引入静态站点生成和增强的客户端组件
新版本的 Hono Web 框架包含静态站点生成、增强的客户端组件和基于文件的路由，可提高开发人员创建 Web 应用程序的生产力。
Software Development Web App
Microsoft 推出 Graph Toolkit 4.0：增强的开发人员工具和性能
date Feb 10, 2024
Microsoft 推出 Graph Toolkit 4.0：增强的开发人员工具和性能
新版本的 Microsoft Graph Toolkit 4.0 强调开发人员的便利性和改进的应用程序性能，包括无缝集成和缩小应用程序大小。
Development Workflow Productivity
OpenSSF 与 CISA 合作开发新的包存储库安全框架
date Feb 09, 2024
OpenSSF 与 CISA 合作开发新的包存储库安全框架
OpenSSF 和 CISA 之间的合作倡议促成了包存储库安全原则的制定。
Security Open Source Software
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实