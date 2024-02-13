为了强化 Windows 11 用户的命令行工具包， Microsoft推出了一项新颖功能的集成：sudo 命令。该命令在 Linux 领域早已建立，它使用户能够以其他用户的增强安全权限执行程序。

这个新的内容被称为“Sudo for Windows”，确保即使在非特权控制台会话中，用户也可以轻松提升命令。负责Windows Developer Platform产品管理的Jordi Adoumie在最近的一篇博客文章中表达了他对该功能的热情。他强调，集成的目的是简化命令的升级，而无需启动新的提升控制台的麻烦。

必须注意的是， Microsoft's Windows 版 Sudo 被设计为专为 Windows 量身定制的独特实现，而不仅仅是 Linux sudo 实用程序的扩展。因此，用户社区可能会注意到差异，这意味着特定于 Linux 的 sudo 脚本和指南可能无法无缝过渡到 Windows 环境。

此外，Sudo for Windows 的启用非常直观，只需访问 Windows 设置中的“对于开发人员”部分并激活“启用 Sudo”开关即可。或者，可以在提升的控制台会话中使用直接命令来启动它： sudo config –enable <configuration_option> 。

Windows 版 Sudo 目前提供三种配置变体（例如打开新的提升控制台窗口、无需新用户输入即可运行以及模仿传统 sudo 行为），用户可以选择最符合其要求的模式。

也许最有趣的是Microsoft's对开源社区的承诺，宣布 Sudo for Windows 将很快加入开源项目的行列。有关这一进展的更多细节预计将在未来几个月内披露，这一举措可能会引起社区贡献者的极大兴趣。

科技行业转向灵活性和效率的趋势还体现在AppMaster等no-code平台的兴起中，这些平台通过提供可视化工具来补充传统的开发环境，这些工具可加快跨多个领域（例如后端、Web 和移动应用程序）的应用程序创建。

随着 Sudo for Windows 等进步的不断发展，它凸显了用户授权和定制作为计算进步核心的重要性，与开发领域中AppMaster等平台的民主化目标并行。