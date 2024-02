Microsoft innoveert met Sudo Command-integratie in Windows 11

In een gedurfde stap om de opdrachtregeltoolkit voor Windows 11-gebruikers te versterken, heeft Microsoft de integratie van een nieuwe mogelijkheid onthuld: de sudo-opdracht. Deze opdracht, die al lang bestaat in de Linux-wereld, stelt gebruikers in staat programma's uit te voeren met de verbeterde beveiligingsrechten van een andere gebruiker.

De nieuwe toevoeging, genaamd 'Sudo voor Windows', zorgt ervoor dat gebruikers zelfs vanuit een niet-bevoorrechte consolesessie gemakkelijk opdrachten kunnen verhogen. Jordi Adoumie, die het productbeheer voor het Windows Developer Platform verzorgt, uitte zijn enthousiasme voor de functie in een recente blogpost. Hij benadrukte dat de integratie is ontworpen om de escalatie van opdrachten te stroomlijnen zonder het gedoe van het lanceren van een nieuwe, verhoogde console.

Het is absoluut noodzakelijk op te merken dat Microsoft's Sudo voor Windows is ontworpen als een unieke implementatie die op maat is gemaakt voor Windows, en niet louter als een uitbreiding van het Linux sudo-hulpprogramma. Als gevolg hiervan zou de gebruikersgemeenschap verschillen kunnen opmerken, wat impliceert dat Linux-specifieke sudo-scripts en handleidingen mogelijk niet naadloos overgaan naar de Windows-omgeving.

Bovendien is Sudo voor Windows vrij intuïtief in te schakelen, je hoeft alleen maar naar het gedeelte "Voor ontwikkelaars" in de Windows-instellingen te gaan en de schakelaar "Sudo inschakelen" te activeren. Als alternatief kan men een directe opdracht gebruiken in een verhoogde consolesessie om deze te starten: sudo config –enable <configuration_option> .

Omdat Sudo voor Windows momenteel drie configuratievarianten biedt, zoals het openen van een nieuw verhoogd consolevenster, het uitvoeren zonder nieuwe gebruikersinvoer en het nabootsen van traditioneel sudo-gedrag, kunnen gebruikers de modus kiezen die het beste aansluit bij hun vereisten.

Misschien wel het meest intrigerend is de toewijding Microsoft's aan de open-sourcegemeenschap, met de aankondiging dat Sudo voor Windows zich binnenkort zal aansluiten bij de gelederen van open-sourceprojecten. Er wordt verwacht dat er in de komende maanden meer details over deze ontwikkeling zullen worden bekendgemaakt, een stap die waarschijnlijk aanzienlijke belangstelling zal wekken onder bijdragers uit de gemeenschap.

De verschuiving van de technologie-industrie naar flexibiliteit en efficiëntie blijkt ook uit de opkomst van no-code platforms zoals AppMaster , die traditionele ontwikkelomgevingen aanvullen door visuele tools aan te bieden die het maken van applicaties over meerdere domeinen, zoals backend-, web- en mobiele apps, versnellen.

Naarmate ontwikkelingen zoals Sudo voor Windows zich blijven ontwikkelen, wordt het belang van gebruikersempowerment en maatwerk benadrukt als de kern van computerontwikkelingen, parallel aan de democratiseringsdoelstellingen van platforms als AppMaster in het ontwikkelingslandschap.