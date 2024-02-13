Microsoft, Windows 11'de Sudo Komut Entegrasyonu ile Yenilikler Yapıyor

Windows 11 kullanıcıları için komut satırı araç setini güçlendirmek amacıyla cesur bir hamleyle Microsoft, yeni bir özelliğin entegrasyonunu açıkladı: sudo komutu. Linux dünyasında uzun süredir yerleşik olan bu komut, kullanıcılara programları başka bir kullanıcının gelişmiş güvenlik ayrıcalıklarıyla yürütme yetkisi verir.

'Windows için Sudo' olarak adlandırılan yeni ekleme, ayrıcalıklı olmayan bir konsol oturumundan bile kullanıcıların komutları kolaylıkla yükseltebilmesini sağlar. Windows Developer Platform ürün yönetiminden sorumlu olan Jordi Adoumie, yakın tarihli bir blog yazısında bu özelliğe duyduğu heyecanı dile getirdi. Entegrasyonun, yeni yükseltilmiş bir konsol başlatma zahmetine girmeden komutların iletilmesini kolaylaştırmak için tasarlandığını vurguladı.

Microsoft's Windows için Sudo'sunun, Linux sudo yardımcı programının yalnızca bir uzantısı olmaktan ziyade, Windows için özel olarak tasarlanmış benzersiz bir uygulama olarak tasarlandığını belirtmek zorunludur. Sonuç olarak, kullanıcı topluluğu eşitsizlikleri fark edebilir, bu da Linux'a özgü sudo komut dosyalarının ve kılavuzlarının Windows ortamına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayabileceği anlamına gelebilir.

Ayrıca, Windows için Sudo'nun etkinleştirilmesi oldukça sezgiseldir; yalnızca Windows Ayarlarındaki "Geliştiriciler İçin" bölümünü ziyaret etmeyi ve "Sudo'yu Etkinleştir" düğmesini etkinleştirmeyi gerektirir. Alternatif olarak, yükseltilmiş bir konsol oturumunda bunu başlatmak için doğrudan bir komut kullanılabilir: sudo config –enable <configuration_option> .

Windows için Sudo şu anda yeni bir yükseltilmiş konsol penceresi açmak, yeni kullanıcı girişi olmadan çalıştırmak ve geleneksel sudo davranışını taklit etmek gibi üç yapılandırma seçeneği sunduğundan, kullanıcılar gereksinimlerine en uygun modu seçebilirler.

Belki de en ilgi çekici olanı Microsoft's açık kaynak topluluğuna olan bağlılığıdır; Windows için Sudo'nun yakında açık kaynaklı projeler arasına katılacağını duyurması. Bu gelişmeyle ilgili daha fazla ayrıntının önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor; bu adımın topluluğa katkıda bulunanlar arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Teknoloji sektörünün esnekliğe ve verimliliğe yönelimi, arka uç, web ve mobil uygulamalar gibi birden fazla alanda uygulama oluşturmayı hızlandıran görsel araçlar sunarak geleneksel geliştirme ortamlarını tamamlayan AppMaster gibi no-code platformların yükselişinde de görülüyor.

Windows için Sudo gibi gelişmeler gelişmeye devam ederken, AppMaster gibi platformların geliştirme ortamındaki demokratikleşme hedeflerine paralel olarak, bilgisayardaki ilerlemelerin temelinde kullanıcı yetkilendirmesi ve özelleştirmenin önemini vurguluyor.