Сделав смелый шаг по укреплению набора инструментов командной строки для пользователей Windows 11, Microsoft представила интеграцию новой возможности: команды sudo. Эта команда, давно укоренившаяся в среде Linux, позволяет пользователям запускать программы с расширенными привилегиями безопасности другого пользователя.

Новое включение, получившее название «Sudo для Windows», гарантирует, что даже из непривилегированного сеанса консоли пользователи смогут с легкостью повышать права команд. Jordi Adoumie, который занимается управлением продуктами для Windows Developer Platform, выразил свой энтузиазм по поводу этой функции в недавнем сообщении в блоге. Он подчеркнул, что интеграция призвана упростить эскалацию команд без необходимости запуска новой консоли с повышенными правами.

Необходимо отметить, что Microsoft's Sudo для Windows разработана как уникальная реализация, адаптированная для Windows, а не простое расширение утилиты sudo для Linux. Следовательно, сообщество пользователей может заметить различия, подразумевающие, что сценарии и руководства sudo, специфичные для Linux, не могут плавно перейти в среду Windows.

Кроме того, Sudo для Windows довольно интуитивно понятно: достаточно посетить раздел «Для разработчиков» в настройках Windows и активировать переключатель «Включить Sudo». В качестве альтернативы можно использовать прямую команду в сеансе консоли с повышенными правами, чтобы инициировать его: sudo config –enable <configuration_option> .

Поскольку Sudo для Windows в настоящее время предлагает три варианта конфигурации — например, открытие нового окна консоли с повышенными правами, запуск без нового ввода пользователя и имитацию традиционного поведения sudo — пользователи могут выбрать режим, который лучше всего соответствует их требованиям.

Пожалуй, наиболее интригующей является приверженность Microsoft's сообществу открытого исходного кода, когда было объявлено, что Sudo для Windows вскоре пополнит ряды проектов с открытым исходным кодом. Ожидается, что более подробная информация об этой разработке будет раскрыта в ближайшие месяцы, и этот шаг, вероятно, вызовет значительный интерес среди участников сообщества.

Поворот технологической отрасли в сторону гибкости и эффективности также проявляется в появлении платформ no-code, таких как AppMaster , которые дополняют традиционные среды разработки, предлагая визуальные инструменты, ускоряющие создание приложений в различных областях, таких как серверная часть, веб-приложения и мобильные приложения.

Поскольку такие достижения, как Sudo для Windows, продолжают развиваться, это подчеркивает важность расширения прав и возможностей пользователей и настройки в основе компьютерных достижений, что соответствует целям демократизации таких платформ, как AppMaster, в среде разработки.