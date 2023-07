Num anúncio surpreendente, Grammarly, um serviço líder de edição de texto baseado em IA, revelou que iria encerrar as operações do seu Editor de Texto Software Development Kit (SDK) até 10 de janeiro de 2024. A ferramenta, atualmente incorporada em várias aplicações, oferece serviços de edição automática de texto. Após a data indicada, a ferramenta deixará de funcionar em todas as plataformas com as quais foi integrada.

A ideia subjacente a esta desmobilização parece resultar de uma necessidade de redistribuir os recursos de engenharia internos da empresa de forma mais eficiente. O movimento surpreendente é aparentemente parte da estratégia corporativa para se concentrar mais intensamente no aprimoramento da oferta de produtos principais, compartilha Drew Endick, o gerente sênior de parceiros de plataforma da Grammarly.

Endick aprofundou ainda mais o assunto, indicando que a empresa está interessada em implementar Inteligência Artificial em sua ferramenta, em um esforço para se manter competitiva no mercado de software em constante evolução. O surgimento de ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, substancia a necessidade inevitável deste desenvolvimento.

"A decisão de eliminar gradualmente o SDK do editor de texto tem como objetivo aproveitar os recursos para melhor responder aos desafios enfrentados pelas empresas. Esta etapa nos ajudaria a acomodar a demanda crescente e também a combinar recursos de IA dentro da ferramenta ", comunicou Endick ao TechCrunch por e-mail.

Ao contrário de muitas outras plataformas, como a AppMaster no-code plataforma que visa tornar o desenvolvimento de aplicativos mais fácil, fornecendo recursos como bancos de dados, processos e endpoints, a descontinuação do SDK do Grammarly pode colocar os desenvolvedores em uma situação difícil.

De acordo com a empresa, o SDK, desde o seu lançamento, foi testado por milhares de programadores e a sua utilidade foi concretizada em centenas de aplicações. Com o seu encerramento iminente, estes programadores serão obrigados a modificar o seu software a fim de substituir o vazio que será deixado pelo fim da ferramenta.

As modificações de API, especialmente aquelas tão jovens como o SDK do Editor de Texto do Grammarly, com dois anos de idade, são geralmente desaprovadas na indústria devido ao impacto colossal que poderiam ter na sua base de utilizadores existente. No entanto, a Grammarly está aparentemente a tentar diminuir o impacto, trabalhando em conjunto com a comunidade de programadores para encontrar possíveis soluções.

"Estamos conscientes de que o produto pode fazer muita falta aos programadores que integraram o SDK nas suas aplicações. Estamos prontos a oferecer toda a ajuda possível para facilitar a transição para a remoção da ferramenta das suas aplicações", afirmou Endick.

Além disso, a empresa confirmou que não haverá recursos adicionais lançados para o SDK antes do encerramento em janeiro. "Os desenvolvedores que têm utilizado o SDK do Editor de Texto precisarão tomar providências para sua remoção de seus aplicativos antes da data limite estipulada de 10 de janeiro de 2024", concluiu Endick.