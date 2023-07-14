في إعلان مذهل ، كشفت Grammarly ، وهي خدمة تحرير نصوص رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ، أنها ستنهي عمليات مجموعة أدوات تطوير برامج محرر النصوص (SDK) بحلول 10 يناير 2024. الأداة ، المضمنة حاليًا في العديد من التطبيقات ، تقدم خدمات تحرير النص الآلي. بعد التاريخ المحدد ، ستتوقف الأداة عن العمل عبر جميع الأنظمة الأساسية التي تم دمجها معها.

يبدو أن الفكرة وراء هذا التسريح تنبع من الحاجة إلى إعادة توزيع موارد الهندسة الداخلية للشركة بشكل أكثر كفاءة. يبدو أن هذه الخطوة المفاجئة هي جزء من استراتيجية الشركة للتركيز بشكل أكبر على تحسين عرض المنتج الأساسي ، كما يشارك درو إنديك ، المدير الأول لشركاء النظام الأساسي في Grammarly.

تناول Endick مزيدًا من التفاصيل حول هذا الموضوع ، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن أداتها ، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق البرمجيات المتطور باستمرار. إن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، مثل ChatGPT ، يثبت الحاجة التي لا مفر منها لهذا التطور.

"يهدف قرار التخلص التدريجي من SDK محرر النصوص إلى الاستفادة من الموارد لمواجهة التحديات التي تواجهها المؤسسات بشكل أفضل. ستساعدنا هذه الخطوة في تلبية الطلب المتزايد وأيضًا دمج ميزات الذكاء الاصطناعي داخل الأداة" ، أبلغ Endick TechCrunch عبر البريد الإلكتروني.

على عكس العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى مثل منصة AppMaster التي no-code والتي تهدف إلى تسهيل تطوير التطبيقات من خلال توفير موارد مثل قواعد البيانات والعمليات endpoints ، فإن إيقاف Grammarly's SDK قد يضع المطورين في موقف ضيق.

وفقًا للشركة ، تم اختبار SDK منذ إطلاقها من قبل الآلاف من المطورين ، وتم توفير فائدتها في مئات التطبيقات. مع الإغلاق الوشيك ، سيضطر هؤلاء المطورون إلى تعديل برامجهم من أجل استبدال الفراغ الذي سيتركه إنهاء الأداة.

تعد تعديلات واجهة برمجة التطبيقات (API) ، خاصةً تلك التي لا يتجاوز عمرها صغيرًا مثل SDK محرر نصوص Grammarly البالغ من العمر عامين ، مستاءة بشكل عام في الصناعة نظرًا للتأثير الهائل الذي يمكن أن تحدثه على قاعدة المستخدمين الحالية. ومع ذلك ، يبدو أن Grammarly يحاول تخفيف الضربة من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مجتمع المطورين لإيجاد الحلول الممكنة.

"نحن ندرك أن المطورين الذين قاموا بدمج SDK في تطبيقاتهم قد يفوتهم المنتج بشدة. نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة لتسهيل الانتقال نحو إزالة الأداة من تطبيقاتهم" ، أكد Endick.

علاوة على ذلك ، أكدت الشركة أنه لن يتم طرح ميزات إضافية لـ SDK قبل الإغلاق في يناير. واختتم إنديك قائلاً: "سيحتاج المطورون الذين كانوا يستخدمون SDK لمحرر النصوص إلى اتخاذ ترتيبات لإزالته من تطبيقاتهم قبل الموعد النهائي المحدد في 10 كانون الثاني (يناير) 2024".