Grammarly ，一家领先的基于人工智能的文本编辑服务公司，在一份令人震惊的公告中透露，它将于2024年1月10日结束其文本编辑器软件开发工具包（SDK）的运营。该工具目前嵌入多个应用程序，提供自动文本编辑服务。在指定日期之后，该工具将停止在其集成的所有平台上运行。

此次解散背后的原因似乎是为了更有效地重新分配公司的内部工程资源。Grammarly平台合作伙伴高级经理Drew Endick表示，这一令人惊讶的举动似乎是公司战略的一部分，即更加专注于增强核心产品。

Endick进一步阐述了这一主题，指出公司热衷于在其工具中实施人工智能，以努力在不断发展的软件市场中保持竞争力。ChatGPT等人工智能生成工具的崛起证明了这一发展的必然性。

"逐步淘汰文本编辑器SDK的决定旨在充分利用资源，更好地应对企业面临的挑战。Endick通过电子邮件向TechCrunch表示。

与许多其他平台不同，如AppMaster no-code 平台，该平台旨在通过提供数据库、流程和endpoints 等资源来简化应用开发，而Grammarly SDK的停用可能会让开发者陷入困境。

据该公司称，SDK自推出以来已接受了数千名开发人员的测试，其实用性已在数百个应用程序中得到了体现。随着SDK的即将关闭，这些开发者将不得不修改他们的软件，以填补该工具终止后留下的空白。

API修改，尤其是像Grammarly的文本编辑器SDK这样年轻的API修改，由于可能会对现有用户群造成巨大影响，在业内通常是不被看好的。然而，Grammarly似乎正试图通过与开发者社区合作寻找可能的解决方案来减轻这种打击。

"我们意识到，将SDK集成到其应用程序中的开发人员可能会非常想念该产品。我们随时准备提供一切可能的帮助，以顺利过渡到从他们的应用程序中移除该工具，"Endick确认说。

此外，该公司还确认，在1月份关闭之前，SDK将不会推出额外功能。"Endick总结道："一直使用文本编辑器SDK的开发人员需要在规定的截止日期（2024年1月10日）之前安排将其从应用程序中移除。