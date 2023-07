In einer überraschenden Ankündigung hat Grammarly, ein führender KI-basierter Textbearbeitungsdienst, bekannt gegeben, dass er den Betrieb seines Text Editor Software Development Kit (SDK) zum 10. Januar 2024 einstellen wird. Das Tool, das derzeit in mehrere Anwendungen eingebettet ist, bietet automatisierte Textbearbeitungsdienste. Nach dem genannten Datum wird das Tool auf allen Plattformen, in die es integriert wurde, nicht mehr funktionieren.

Die Idee hinter dieser Stilllegung scheint der Notwendigkeit zu entspringen, die internen technischen Ressourcen des Unternehmens effizienter zu verteilen. Der überraschende Schritt scheint Teil der Unternehmensstrategie zu sein, sich stärker auf die Verbesserung des Kernprodukts zu konzentrieren, erklärt Drew Endick, Senior Manager für Plattformpartner bei Grammarly.

Endick führte weiter aus, dass das Unternehmen sehr daran interessiert ist, künstliche Intelligenz in sein Tool zu implementieren, um auf dem sich ständig weiterentwickelnden Softwaremarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Aufkommen von generativen KI-Tools wie ChatGPT unterstreicht die unausweichliche Notwendigkeit dieser Entwicklung.

"Die Entscheidung, das Texteditor-SDK auslaufen zu lassen, zielt darauf ab, Ressourcen zu nutzen, um besser auf die Herausforderungen von Unternehmen eingehen zu können. Dieser Schritt würde uns helfen, die wachsende Nachfrage zu befriedigen und auch KI-Funktionen in das Tool einzubauen", teilte Endick TechCrunch per E-Mail mit.

Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen wie AppMaster no-code, die die App-Entwicklung durch die Bereitstellung von Ressourcen wie Datenbanken, Prozessen und endpoints vereinfachen sollen, könnte die Einstellung des SDK von Grammarly Entwickler in die Enge treiben.

Nach Angaben des Unternehmens wurde das SDK seit seiner Einführung von Tausenden von Entwicklern getestet, und sein Nutzen wurde in Hunderten von Anwendungen zum Leben erweckt. Mit der bevorstehenden Abschaltung werden diese Entwickler gezwungen sein, ihre Software zu modifizieren, um die Lücke zu schließen, die durch die Einstellung des Tools entstehen wird.

API-Änderungen, vor allem solche, die so jung sind wie das zwei Jahre alte Texteditor-SDK von Grammarly, sind in der Branche im Allgemeinen verpönt, da sie enorme Auswirkungen auf die bestehende Benutzerbasis haben könnten. Grammarly scheint jedoch zu versuchen, den Schlag abzumildern, indem es gemeinsam mit der Entwicklergemeinschaft nach möglichen Lösungen sucht.

"Wir sind uns bewusst, dass das Produkt von Entwicklern, die das SDK in ihre Anwendungen integriert haben, schmerzlich vermisst werden könnte. Wir sind bereit, jede mögliche Hilfe anzubieten, um den Übergang zur Entfernung des Tools aus ihren Anwendungen zu erleichtern", so Endick.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bestätigt, dass es vor der Abschaltung im Januar keine zusätzlichen Funktionen für das SDK geben wird. "Entwickler, die das Texteditor-SDK verwendet haben, müssen Vorkehrungen treffen, um es vor dem Stichtag 10. Januar 2024 aus ihren Apps zu entfernen", so Endick abschließend.