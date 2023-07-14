Компания Grammarly, ведущий сервис редактирования текстов на основе искусственного интеллекта, объявила о том, что к 10 января 2024 года она прекратит работу своего комплекта средств разработки текстовых редакторов (SDK). Этот инструмент, в настоящее время встроенный в несколько приложений, предлагает услуги автоматического редактирования текста. После указанной даты он перестанет функционировать на всех платформах, с которыми был интегрирован.

Идея демобилизации, по всей видимости, связана с необходимостью более эффективного перераспределения внутренних инженерных ресурсов компании. Этот неожиданный шаг, по-видимому, является частью корпоративной стратегии, направленной на более активное совершенствование основного продукта, - говорит Дрю Эндик, старший менеджер по работе с партнерами по платформам компании Grammarly.

Эндик более подробно остановился на этом вопросе, указав, что компания стремится внедрить искусственный интеллект в свой инструмент, чтобы оставаться конкурентоспособной на постоянно развивающемся рынке программного обеспечения. Появление таких инструментов генеративного искусственного интеллекта, как ChatGPT, подтверждает неизбежную необходимость такого развития.

"Решение о постепенном отказе от SDK для текстовых редакторов направлено на использование ресурсов для более эффективного решения задач, стоящих перед предприятиями. Этот шаг поможет нам удовлетворить растущий спрос, а также внедрить в инструмент функции искусственного интеллекта", - сообщил Эндик TechCrunch по электронной почте.

В отличие от многих других платформ, таких как AppMaster no-code, которые призваны облегчить разработку приложений за счет предоставления таких ресурсов, как базы данных, процессы и endpoints, прекращение выпуска SDK Grammarly может поставить разработчиков в затруднительное положение.

По словам представителей компании, SDK с момента его запуска был протестирован тысячами разработчиков, а его полезность была реализована в сотнях приложений. В связи с предстоящим закрытием SDK эти разработчики будут вынуждены модифицировать свое программное обеспечение, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в результате прекращения использования инструмента.

Модификации API, особенно такие молодые, как SDK текстового редактора Grammarly двухлетней давности, обычно не одобряются в отрасли из-за колоссального влияния, которое они могут оказать на существующую базу пользователей. Однако компания Grammarly, похоже, пытается смягчить удар, работая вместе с сообществом разработчиков над поиском возможных решений.

"Мы понимаем, что разработчикам, интегрировавшим SDK в свои приложения, может быть очень не хватать продукта. Мы готовы оказать всю возможную помощь, чтобы сгладить переход к удалению инструмента из их приложений", - заявил Эндик.

Кроме того, компания подтвердила, что до январского закрытия SDK никаких дополнительных функций в нем не будет. "Разработчикам, использующим SDK для текстового редактора, необходимо принять меры по его удалению из своих приложений до установленной даты закрытия - 10 января 2024 года", - заключил Эндик.