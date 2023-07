In een opzienbarende aankondiging heeft Grammarly, een toonaangevende AI-gebaseerde tekstbewerkingsservice, bekendgemaakt dat het zijn Text Editor Software Development Kit (SDK) per 10 januari 2024 stopzet. De tool, die momenteel is ingebed in verschillende applicaties, biedt geautomatiseerde tekstbewerkingsdiensten. Na deze datum zal de tool niet meer functioneren op alle platformen waarmee het is geïntegreerd.

Het idee achter deze demobilisatie lijkt voort te komen uit een behoefte om de interne technische resources van het bedrijf efficiënter te verdelen. De verrassende stap lijkt deel uit te maken van de bedrijfsstrategie om zich meer te concentreren op het verbeteren van het kernproductaanbod, deelt Drew Endick, de Senior Manager voor Platform Partners bij Grammarly.

Endick ging verder in op het onderwerp en gaf aan dat het bedrijf erop gebrand is om kunstmatige intelligentie te implementeren in de tool, in een poging om concurrerend te blijven in de steeds veranderende softwaremarkt. De opkomst van generatieve AI-tools, zoals ChatGPT, onderbouwt de onontkoombare noodzaak van deze ontwikkeling.

"De beslissing om de Text Editor SDK uit te faseren is bedoeld om middelen vrij te maken voor een betere aanpak van de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Deze stap zou ons helpen om aan de groeiende vraag te voldoen en ook om AI-functies in de tool te integreren," liet Endick via e-mail aan TechCrunch weten.

In tegenstelling tot veel andere platforms, zoals het AppMaster no-code platform dat als doel heeft om app-ontwikkeling gemakkelijker te maken door het verstrekken van middelen zoals databases, processen en endpoints, kan de stopzetting van Grammarly's SDK ontwikkelaars in het nauw brengen.

Volgens het bedrijf is de SDK sinds de lancering getest door duizenden ontwikkelaars en is het nut ervan tot leven gebracht in honderden toepassingen. Met de op handen zijnde stopzetting zullen deze ontwikkelaars gedwongen worden om hun software aan te passen om de leegte die zal ontstaan door de beëindiging van de tool te vervangen.

API-aanpassingen, vooral als ze zo jong zijn als Grammarly's twee jaar oude Text Editor SDK, worden over het algemeen afgekeurd in de industrie vanwege de kolossale impact die ze kunnen hebben op de bestaande gebruikers. Het lijkt er echter op dat Grammarly probeert de klap te verzachten door samen met de ontwikkelaars naar mogelijke oplossingen te zoeken.

"We zijn ons ervan bewust dat het product erg gemist kan worden door ontwikkelaars die de SDK in hun applicaties hebben geïntegreerd. We zijn bereid om alle mogelijke hulp te bieden om de overgang naar het verwijderen van de tool uit hun apps soepel te laten verlopen," aldus Endick.

Bovendien heeft het bedrijf bevestigd dat er geen extra functies zullen worden uitgerold voor de SDK voorafgaand aan de uitschakeling in januari. "Ontwikkelaars die de SDK voor teksteditor hebben gebruikt, moeten regelingen treffen voor de verwijdering ervan uit hun apps vóór de vastgestelde sluitingsdatum van 10 januari 2024," concludeerde Endick.