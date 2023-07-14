Yapay zeka tabanlı önde gelen bir metin düzenleme hizmeti olan Grammarly şaşırtıcı bir duyuruyla Metin Düzenleyici Yazılım Geliştirme Kiti'nin (SDK) operasyonlarını 10 Ocak 2024'e kadar sonlandıracağını açıkladı. otomatik metin düzenleme hizmetleri sunar. Belirtilen tarihi yayınlayın, araç entegre olduğu tüm platformlarda çalışmayı durduracaktır.

Bu terhisin arkasındaki fikir, şirketin iç mühendislik kaynaklarını daha verimli bir şekilde yeniden dağıtma ihtiyacından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Grammarly'de Platform Ortakları Kıdemli Müdürü Drew Endick, şaşırtıcı hareketin, temel ürün sunumunu geliştirmeye daha fazla odaklanmaya yönelik kurumsal stratejinin bir parçası gibi görünüyor.

Endick konuyu daha da detaylandırarak, şirketin sürekli gelişen yazılım pazarında rekabet gücünü korumak amacıyla Yapay Zekayı araçlarına dahil etmeye istekli olduğunu belirtti. ChatGPT gibi üretici yapay zeka araçlarının yükselişi, bu gelişmeye olan kaçınılmaz ihtiyacı doğruluyor.

Endick, TechCrunch'a e-posta yoluyla "Metin Düzenleyici SDK'sını aşamalı olarak kaldırma kararı, kuruluşların karşılaştığı zorlukları daha iyi ele almak için kaynaklardan yararlanmayı amaçlıyor. Bu adım, artan talebi karşılamamıza ve ayrıca araç içindeki AI özelliklerini harmanlamamıza yardımcı olacaktır."

Veritabanları, süreçler ve endpoints gibi kaynaklar sağlayarak uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan no-code AppMaster platformu gibi diğer birçok platformun aksine, Grammarly'nin SDK'sının kullanımdan kaldırılması geliştiricileri zor durumda bırakabilir.

Şirkete göre SDK, lansmanından bu yana binlerce geliştirici tarafından test edildi ve kullanışlılığı yüzlerce uygulamada hayata geçirildi. Yaklaşan kapanmasıyla, bu geliştiriciler, aracın sona ermesiyle bırakılacak boşluğu değiştirmek için yazılımlarını değiştirmek zorunda kalacaklar.

Özellikle Grammarly'nin iki yaşındaki Metin Düzenleyici SDK'sı kadar genç olanlar olmak üzere API değişiklikleri, mevcut kullanıcı tabanı üzerinde potansiyel olarak yaratabilecekleri devasa etki nedeniyle sektörde genellikle hoş karşılanmaz. Ancak Grammarly, olası çözümler bulmak için geliştirici topluluğuyla birlikte çalışarak darbeyi hafifletmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Endick, "SDK'yı uygulamalarına entegre eden geliştiriciler tarafından ürünün çok özlenebileceğinin farkındayız. Aracın uygulamalarından kaldırılmasına yönelik geçişi yumuşatmak için mümkün olan tüm yardımı sunmaya hazırız" dedi.

Ayrıca şirket, Ocak ayında kapatılmadan önce SDK için herhangi bir ek özelliğin sunulmayacağını doğruladı. Endick, "Text Editor SDK'sını kullanan geliştiricilerin, öngörülen son tarih olan 10 Ocak 2024'ten önce uygulamalarından kaldırılması için düzenlemeler yapması gerekecek."