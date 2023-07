Trong một thông báo gây sửng sốt, Grammarly, một dịch vụ chỉnh sửa văn bản dựa trên AI hàng đầu, đã tiết lộ rằng họ sẽ ngừng hoạt động của Bộ công cụ phát triển phần mềm soạn thảo văn bản (SDK) trước ngày 10 tháng 1 năm 2024. Công cụ này, hiện được nhúng trong một số ứng dụng, cung cấp dịch vụ chỉnh sửa văn bản tự động. Đăng ngày nhất định, công cụ sẽ ngừng hoạt động trên tất cả các nền tảng mà nó đã được tích hợp.

Ý tưởng đằng sau việc giải ngũ này dường như xuất phát từ nhu cầu phân phối lại các nguồn lực kỹ thuật nội bộ của công ty một cách hiệu quả hơn. Drew Endick, Giám đốc cấp cao phụ trách Đối tác nền tảng tại Grammarly, chia sẻ: Động thái đáng ngạc nhiên này dường như là một phần trong chiến lược của công ty nhằm tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường cung cấp sản phẩm cốt lõi.

Endick giải thích thêm về chủ đề này, chỉ ra rằng công ty rất quan tâm đến việc triển khai Trí tuệ nhân tạo trong công cụ của mình, nhằm nỗ lực duy trì tính cạnh tranh trong thị trường phần mềm không ngừng phát triển. Sự gia tăng của các công cụ AI tổng quát, chẳng hạn như ChatGPT, chứng minh nhu cầu tất yếu cho sự phát triển này.

"Quyết định loại bỏ dần SDK của Trình soạn thảo văn bản nhằm mục đích tận dụng các nguồn lực để giải quyết tốt hơn các thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Bước này sẽ giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu đang phát triển và cũng kết hợp các tính năng AI trong công cụ", Endick đã liên lạc với TechCrunch qua email.

Không giống như nhiều nền tảng khác, chẳng hạn như nền tảng no-code AppMaster nhằm giúp việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các tài nguyên như cơ sở dữ liệu, quy trình và endpoints, việc ngừng cung cấp SDK của Grammarly có thể khiến các nhà phát triển gặp khó khăn.

Theo công ty, SDK kể từ khi ra mắt đã được hàng nghìn nhà phát triển thử nghiệm và tiện ích của nó đã được đưa vào cuộc sống trong hàng trăm ứng dụng. Với việc nó sắp ngừng hoạt động, những nhà phát triển này sẽ buộc phải sửa đổi phần mềm của họ để thay thế khoảng trống sẽ để lại do việc chấm dứt công cụ.

Các sửa đổi API, đặc biệt là những sửa đổi còn non trẻ như SDK Trình soạn thảo văn bản hai năm tuổi của Grammarly, thường không được chấp nhận trong ngành do tác động to lớn mà chúng có thể có đối với cơ sở người dùng hiện có của nó. Tuy nhiên, Grammarly dường như đang cố gắng giảm bớt thiệt hại bằng cách làm việc cùng với cộng đồng nhà phát triển để tìm ra các giải pháp khả thi.

"Chúng tôi biết rằng sản phẩm có thể bị các nhà phát triển đã tích hợp SDK vào ứng dụng của họ bỏ lỡ rất nhiều. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi trợ giúp có thể để quá trình chuyển đổi sang việc xóa công cụ khỏi ứng dụng của họ diễn ra suôn sẻ", Endick khẳng định.

Ngoài ra, công ty đã xác nhận rằng sẽ không có tính năng bổ sung nào được triển khai cho SDK trước khi ngừng hoạt động vào tháng 1. Endick kết luận: "Các nhà phát triển đang sử dụng SDK của Trình soạn thảo văn bản sẽ cần sắp xếp để xóa nó khỏi ứng dụng của họ trước ngày giới hạn quy định là ngày 10 tháng 1 năm 2024".