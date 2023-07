W zaskakującym komunikacie, Grammarly, wiodąca usługa edycji tekstu oparta na sztucznej inteligencji, ujawniła, że zakończy działalność swojego edytora tekstu Software Development Kit (SDK) do 10 stycznia 2024 roku. Narzędzie, obecnie osadzone w kilku aplikacjach, oferuje usługi automatycznej edycji tekstu. Po tej dacie narzędzie przestanie działać na wszystkich platformach, z którymi zostało zintegrowane.

Idea stojąca za tą demobilizacją wydaje się wynikać z potrzeby bardziej efektywnej redystrybucji wewnętrznych zasobów inżynieryjnych firmy. Zaskakujący ruch jest najwyraźniej częścią strategii korporacyjnej, która ma na celu skupienie się na ulepszaniu podstawowej oferty produktowej, mówi Drew Endick, starszy menedżer ds. partnerów platformowych w Grammarly.

Endick dalej rozwinął ten temat, wskazując, że firma jest zainteresowana wdrożeniem sztucznej inteligencji w swoim narzędziu, starając się zachować konkurencyjność na stale ewoluującym rynku oprogramowania. Rozwój generatywnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, uzasadnia nieuniknioną potrzebę tego rozwoju.

"Decyzja o wycofaniu Text Editor SDK ma na celu wykorzystanie zasobów, aby lepiej sprostać wyzwaniom stojącym przed przedsiębiorstwami. Ten krok pomógłby nam dostosować się do rosnącego popytu, a także połączyć funkcje sztucznej inteligencji w narzędziu" - Endick przekazał TechCrunch za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przeciwieństwie do wielu innych platform, takich jak platforma AppMaster no-code, która ma na celu ułatwienie tworzenia aplikacji poprzez dostarczanie zasobów, takich jak bazy danych, procesy i endpoints, zaprzestanie udostępniania Grammarly SDK może postawić programistów w trudnej sytuacji.

Według firmy, SDK, od momentu jego uruchomienia, został przetestowany przez tysiące programistów, a jego użyteczność została wprowadzona w życie w setkach aplikacji. Wraz z jego zbliżającym się zamknięciem, deweloperzy ci będą zmuszeni do modyfikacji swojego oprogramowania, aby zastąpić pustkę, która pozostanie po zakończeniu działania narzędzia.

Modyfikacje API, zwłaszcza tak młode jak dwuletni zestaw SDK edytora tekstu Grammarly, są generalnie źle widziane w branży ze względu na kolosalny wpływ, jaki mogą mieć na istniejącą bazę użytkowników. Wydaje się jednak, że Grammarly stara się złagodzić ten cios, współpracując ze społecznością programistów w celu znalezienia możliwych rozwiązań.

"Zdajemy sobie sprawę, że produkt może być bardzo pomijany przez programistów, którzy zintegrowali SDK ze swoimi aplikacjami. Jesteśmy gotowi zaoferować wszelką możliwą pomoc, aby ułatwić przejście do usunięcia narzędzia z ich aplikacji" - zapewnił Endick.

Co więcej, firma potwierdziła, że przed zamknięciem SDK w styczniu nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe funkcje. "Deweloperzy, którzy korzystali z Text Editor SDK, będą musieli poczynić przygotowania do usunięcia go ze swoich aplikacji przed ustaloną datą graniczną 10 stycznia 2024 r." - podsumował Endick.