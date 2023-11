GitHub lança ferramentas de migração para usuários do Bitbucket em meio ao suporte de servidor descontinuado da Atlassian

Em resposta à decisão da Atlassian de encerrar o suporte técnico para seus produtos de servidor, incluindo Bitbucket Server e Bamboo Server, GitHub desenvolveu um conjunto de soluções pragmáticas. Essas soluções visam facilitar a transição para usuários que migram do Bitbucket Server e do Bitbucket Data Center. Com a rescisão prevista para entrar em vigor em 15 de fevereiro de 2024, o anúncio do GitHub é oportuno e resolve predominantemente o dilema dos usuários encarregados de encontrar soluções alternativas.

O desenvolvimento de software necessita de um mosaico de ferramentas e plataformas. Este agrupamento de ferramentas pode ser um desafio para integrar de forma coesa e muito menos para manter a eficiência operacional. Reconhecendo isso, o GitHub é enfático sobre as virtudes de uma plataforma consolidada e incontestável que pode sobrecarregar as funções principais dos desenvolvedores, que é criar software superior que faça a diferença.

Para enfrentar estes desafios, o GitHub lançou novas ferramentas de migração para dissipar a angústia da transição e promover a continuidade operacional. Essas ferramentas incluem:

A combinação do GitHub Actions Importer e do GitHub Enterprise Importer oferece a conveniência de mover repositórios e pipelines de CI/CD para o GitHub simultaneamente. Isso otimiza o planejamento, a execução e a automação das migrações de CI. Além disso, oferece interoperabilidade com várias outras plataformas, incluindo Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins e Travis CI.

O GitHub Actions Importer é especialmente benéfico para organizações que atualmente enfrentam migrações manuais de CI complexas e demoradas. Proporciona uma simplificação substancial ao processo, reduzindo custos operacionais e minimizando potenciais erros. Também permite a migração de um grande volume de pipelines, tendo contribuído para quase um quarto de milhão de migrações para milhares de usuários, de acordo com o comunicado GitHub.

