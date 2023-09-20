🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

GitHub запускает инструменты миграции для пользователей Bitbucket на фоне прекращения поддержки серверов Atlassian

20, сент. 2023
GitHub запускает инструменты миграции для пользователей Bitbucket на фоне прекращения поддержки серверов Atlassian

В ответ на решение Atlassian прекратить техническую поддержку своих серверных продуктов, включая Bitbucket Server и Bamboo Server, GitHub разработал набор прагматичных решений. Эти решения призваны облегчить переход пользователей с Bitbucket Server и Bitbucket Data Center. Поскольку прекращение действия соглашения вступит в силу 15 февраля 2024 года, объявление GitHub является своевременным и в основном решает затруднительное положение пользователей, перед которыми стоит поиск альтернативных решений.

Разработка программного обеспечения требует мозаики инструментов и платформ. Такое сочетание инструментов может стать проблемой для их целостной интеграции, а тем более для поддержания операционной эффективности. Понимая это, GitHub подчеркивает достоинства консолидированной, безупречной платформы, которая может расширить основные обязанности разработчиков, а именно создавать превосходное программное обеспечение, которое имеет значение.

Решая эти проблемы, GitHub внедрил новые инструменты миграции, чтобы развеять тревогу перехода и обеспечить непрерывность работы. Эти инструменты включают в себя:

Сочетание GitHub Action Importer и GitHub Enterprise Importer обеспечивает удобство одновременного перемещения репозиториев и конвейеров CI/CD в GitHub. Это оптимизирует планирование, выполнение и автоматизацию миграции CI. Кроме того, он обеспечивает совместимость с различными другими платформами, включая Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins и Travis CI.

GitHub Action Importer особенно полезен для организаций, которые в настоящее время сталкиваются со сложными и трудоемкими миграциями CI вручную. Это существенно упрощает процесс, снижает эксплуатационные расходы и сводит к минимуму потенциальные ошибки. Согласно заявлению GitHub он также обеспечивает миграцию огромного объема конвейеров, что способствовало почти четверти миллиона миграций для тысяч пользователей.

В отличие от других платформ, AppMaster , ведущая платформа no-code, позволяет пользователям визуально создавать серверные, веб- и мобильные приложения, что значительно снижает сложность миграции. Пользователи могут создавать приложения с аналогичными или даже более расширенными функциями без необходимости написания кода. Его гибкие характеристики хорошо сочетаются с традиционными платформами, ставя его в число лучших в сфере разработки no-code.

Похожие статьи

Представляем платформу Uno 5.0: повышение производительности в пять раз за счет новых улучшений
date 03, нояб. 2023
Представляем платформу Uno 5.0: повышение производительности в пять раз за счет новых улучшений
Последняя версия 5.0 платформы Uno с открытым исходным кодом выходит в свет с множеством новых функций, обещающих повышение производительности до пяти раз.
Open Source Software Development
SmartBear представляет обновленный BugSnag, портал API для разработчиков и улучшенное облако Zephyr Squad
date 03, нояб. 2023
SmartBear представляет обновленный BugSnag, портал API для разработчиков и улучшенное облако Zephyr Squad
В последнее время, стремясь расширить свой портфель продуктов, SmartBear обновила три своих продукта, включая BugSnag, SwaggerHub Portal и Zephyr Squad Cloud.
Software Development Updates
Visual Studio Code 1.84 повышает доступность и возможности настройки, а также расширяет возможности Python
date 03, нояб. 2023
Visual Studio Code 1.84 повышает доступность и возможности настройки, а также расширяет возможности Python
В последней версии VS Code, версии 1.84, особое внимание уделяется доступности и настраиваемости, а также существенным улучшениям расширения Python.
Software Development Updates
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь