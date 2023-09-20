GitHub запускает инструменты миграции для пользователей Bitbucket на фоне прекращения поддержки серверов Atlassian

В ответ на решение Atlassian прекратить техническую поддержку своих серверных продуктов, включая Bitbucket Server и Bamboo Server, GitHub разработал набор прагматичных решений. Эти решения призваны облегчить переход пользователей с Bitbucket Server и Bitbucket Data Center. Поскольку прекращение действия соглашения вступит в силу 15 февраля 2024 года, объявление GitHub является своевременным и в основном решает затруднительное положение пользователей, перед которыми стоит поиск альтернативных решений.

Разработка программного обеспечения требует мозаики инструментов и платформ. Такое сочетание инструментов может стать проблемой для их целостной интеграции, а тем более для поддержания операционной эффективности. Понимая это, GitHub подчеркивает достоинства консолидированной, безупречной платформы, которая может расширить основные обязанности разработчиков, а именно создавать превосходное программное обеспечение, которое имеет значение.

Решая эти проблемы, GitHub внедрил новые инструменты миграции, чтобы развеять тревогу перехода и обеспечить непрерывность работы. Эти инструменты включают в себя:

Сочетание GitHub Action Importer и GitHub Enterprise Importer обеспечивает удобство одновременного перемещения репозиториев и конвейеров CI/CD в GitHub. Это оптимизирует планирование, выполнение и автоматизацию миграции CI. Кроме того, он обеспечивает совместимость с различными другими платформами, включая Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins и Travis CI.

GitHub Action Importer особенно полезен для организаций, которые в настоящее время сталкиваются со сложными и трудоемкими миграциями CI вручную. Это существенно упрощает процесс, снижает эксплуатационные расходы и сводит к минимуму потенциальные ошибки. Согласно заявлению GitHub он также обеспечивает миграцию огромного объема конвейеров, что способствовало почти четверти миллиона миграций для тысяч пользователей.

В отличие от других платформ, AppMaster , ведущая платформа no-code, позволяет пользователям визуально создавать серверные, веб- и мобильные приложения, что значительно снижает сложность миграции. Пользователи могут создавать приложения с аналогичными или даже более расширенными функциями без необходимости написания кода. Его гибкие характеристики хорошо сочетаются с традиционными платформами, ставя его в число лучших в сфере разработки no-code.