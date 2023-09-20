تطلق GitHub أدوات الترحيل لمستخدمي Bitbucket وسط دعم خادم Atlassian التدريجي

ردًا على قرار Atlassian بإنهاء الدعم الفني لمنتجات خوادمها، بما في ذلك خادم Bitbucket وخادم Bamboo، كشف GitHub عن مجموعة من الحلول العملية. تهدف هذه الحلول إلى تسهيل عملية الانتقال للمستخدمين الذين يقومون بالترحيل من Bitbucket Server وBitbucket Data Center. مع بدء سريان الإنهاء اعتبارًا من 15 فبراير 2024، يأتي إعلان GitHub في الوقت المناسب ويحل في الغالب مأزق المستخدمين المكلفين بإيجاد حلول بديلة.

يتطلب تطوير البرمجيات فسيفساء من الأدوات والمنصات. يمكن أن يشكل تجميع الأدوات هذا تحديًا للتكامل بشكل متماسك، ناهيك عن الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. تقديرًا لهذا، يؤكد GitHub على فضائل النظام الأساسي الموحد الذي لا يرقى إليه الشك والذي يمكنه زيادة المهام الأساسية للمطورين، وهو إنشاء برامج متفوقة تُحدث فرقًا.

ولمواجهة هذه التحديات، طرحت GitHub أدوات ترحيل جديدة لتبديد قلق التحول وتعزيز استمرارية التشغيل. تشمل هذه الأدوات:

يوفر الجمع بين GitHub Actions Importer وGitHub Enterprise Importer سهولة نقل كل من المستودعات وخطوط أنابيب CI/CD إلى GitHub في وقت واحد. يؤدي ذلك إلى تحسين التخطيط والتنفيذ والأتمتة لعمليات ترحيل CI. علاوة على ذلك، فهو يوفر إمكانية التشغيل البيني مع العديد من المنصات الأخرى، بما في ذلك Bitbucket وAzure DevOps وBamboo وCircleCI وGitLab وJenkins وTravis CI.

يعد GitHub Actions Importer مفيدًا بشكل خاص للمؤسسات التي تصارع حاليًا عمليات ترحيل CI اليدوية المعقدة والمستهلكة للوقت. فهو يوفر تبسيطًا كبيرًا للعملية، مما يقلل من تكاليف التشغيل ويقلل من الأخطاء المحتملة. كما أنه يتيح ترحيل عدد كبير من خطوط الأنابيب، مما ساهم في ما يقرب من ربع مليون عملية هجرة لآلاف المستخدمين، وفقًا لبيان GitHub.

وعلى النقيض من الأنظمة الأساسية الأخرى، تتيح AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي مما يقلل بشكل كبير من تعقيد الترحيل. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيق بوظائف مماثلة أو أكثر تحسينًا دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. وتتوافق سماتها المرنة بشكل جيد مع المنصات التقليدية، مما يضعها بقوة بين صفوة المحصول في عالم التطوير no-code.