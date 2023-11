GitHub lancia strumenti di migrazione per utenti Bitbucket nel contesto del supporto server eliminato gradualmente da Atlassian

In risposta alla decisione di Atlassian di interrompere il supporto tecnico per i suoi prodotti server, inclusi Bitbucket Server e Bamboo Server, GitHub ha sviluppato una suite di soluzioni pragmatiche. Queste soluzioni mirano a facilitare la transizione per gli utenti che migrano da Bitbucket Server e Bitbucket Data Center. Con la risoluzione prevista per il 15 febbraio 2024, l'annuncio di GitHub è tempestivo e risolve principalmente il dilemma degli utenti incaricati di trovare soluzioni alternative.

Lo sviluppo del software necessita di un mosaico di strumenti e piattaforme. Questa raccolta di strumenti può rappresentare una sfida da integrare in modo coeso, e ancor meno da mantenere l’efficienza operativa. Apprezzando questo, GitHub sottolinea con enfasi le virtù di una piattaforma consolidata e ineccepibile in grado di potenziare i compiti primari degli sviluppatori, ovvero creare software superiore che faccia la differenza.

Affrontando queste sfide, GitHub ha implementato nuovi strumenti di migrazione per dissipare l’angoscia della transizione e favorire la continuità operativa. Questi strumenti includono:

La combinazione di GitHub Actions Importer e GitHub Enterprise Importer offre la comodità di spostare contemporaneamente sia i repository che le pipeline CI/CD su GitHub. Ciò ottimizza la pianificazione, l'esecuzione e l'automazione delle migrazioni CI. Inoltre, offre interoperabilità con varie altre piattaforme, tra cui Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins e Travis CI.

GitHub Actions Importer è particolarmente utile per le organizzazioni che attualmente devono affrontare migrazioni CI manuali complesse e dispendiose in termini di tempo. Fornisce una sostanziale semplificazione del processo, riducendo i costi operativi e minimizzando i potenziali errori. Consente inoltre la migrazione di un enorme volume di pipeline, avendo contribuito a quasi un quarto di milione di migrazioni per migliaia di utenti, secondo la dichiarazione GitHub.

