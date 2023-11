GitHub uruchamia narzędzia migracji dla użytkowników Bitbucket w związku z wycofywaną obsługą serwerów Atlassian

W odpowiedzi na decyzję Atlassian o zakończeniu wsparcia technicznego dla swoich produktów serwerowych, w tym Bitbucket Server i Bamboo Server, GitHub opracował zestaw pragmatycznych rozwiązań. Rozwiązania te mają na celu płynne przejście użytkowników migrujących z Bitbucket Server i Bitbucket Data Center. Ponieważ wypowiedzenie ma wejść w życie 15 lutego 2024 r., ogłoszenie GitHuba jest aktualne i w przeważającej mierze rozwiązuje dylemat użytkowników, których zadaniem jest znalezienie alternatywnych rozwiązań.

Tworzenie oprogramowania wymaga mozaiki narzędzi i platform. To zestawienie narzędzi może stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o spójną integrację, a tym bardziej utrzymanie wydajności operacyjnej. Doceniając to, GitHub kładzie nacisk na zalety skonsolidowanej, nienagannej platformy, która może zwiększyć podstawowe obowiązki programistów, a mianowicie tworzyć doskonałe oprogramowanie, które robi różnicę.

Aby sprostać tym wyzwaniom, GitHub wprowadził nowe narzędzia do migracji, aby rozwiać obawy związane z przejściem i wspierać ciągłość operacyjną. Narzędzia te obejmują:

Połączenie GitHub Actions Importer i GitHub Enterprise Importer zapewnia wygodę jednoczesnego przenoszenia zarówno repozytoriów, jak i potoków CI/CD do GitHub. Optymalizuje to planowanie, wykonywanie i automatyzację migracji CI. Ponadto zapewnia interoperacyjność z różnymi innymi platformami, w tym Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins i Travis CI.

GitHub Actions Importer jest szczególnie przydatny dla organizacji, które obecnie zmagają się ze złożonymi i czasochłonnymi ręcznymi migracjami CI. Zapewnia znaczne uproszczenie procesu, zmniejszenie kosztów operacyjnych i minimalizację potencjalnych błędów. Umożliwia także migrację ogromnej liczby potoków, co według oświadczenia GitHub przyczyniło się do prawie ćwierć miliona migracji tysięcy użytkowników.

