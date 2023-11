GitHub lanceert migratietools voor Bitbucket-gebruikers te midden van de uitgefaseerde serverondersteuning van Atlassian

Als reactie op het besluit van Atlassian om de technische ondersteuning voor zijn serverproducten, inclusief Bitbucket Server en Bamboo Server, te beëindigen, heeft GitHub een reeks pragmatische oplossingen ontwikkeld. Deze oplossingen zijn bedoeld om de overgang te vergemakkelijken voor gebruikers die migreren van Bitbucket Server en Bitbucket Data Center. Nu de beëindiging van kracht wordt vanaf 15 februari 2024, komt de aankondiging van GitHub op het juiste moment en lost het voornamelijk het dilemma op van gebruikers die belast zijn met het vinden van alternatieve oplossingen.

Softwareontwikkeling vereist een mozaïek van tools en platforms. Het kan een uitdaging zijn om deze verzameling tools op samenhangende wijze te integreren, laat staan ​​de operationele efficiëntie te behouden. GitHub waardeert dit en benadrukt de deugden van een geconsolideerd, onbetwistbaar platform dat de primaire taken van ontwikkelaars een boost kan geven, namelijk het creëren van superieure software die een verschil maakt.

Om deze uitdagingen aan te pakken heeft GitHub nieuwe migratietools uitgerold om de angst voor de transitie weg te nemen en de operationele continuïteit te bevorderen. Deze hulpmiddelen omvatten:

De combinatie van GitHub Actions Importer en GitHub Enterprise Importer biedt het gemak om zowel repository's als CI/CD-pijplijnen tegelijkertijd naar GitHub te verplaatsen. Dit optimaliseert de planning, uitvoering en automatisering van CI-migraties. Bovendien biedt het interoperabiliteit met verschillende andere platforms, waaronder Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins en Travis CI.

GitHub Actions Importer is vooral nuttig voor organisaties die momenteel worstelen met complexe en tijdrovende handmatige CI-migraties. Het zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging van het proces, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en potentiële fouten worden geminimaliseerd. Het maakt ook de migratie van een enorm volume aan pijpleidingen mogelijk, wat volgens de verklaring GitHub heeft bijgedragen aan bijna een kwart miljoen migraties voor duizenden gebruikers.

