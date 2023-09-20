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GitHub 在 Atlassian 逐步淘汰服务器支持的情况下为 Bitbucket 用户推出迁移工具

Sep 20, 2023
GitHub 在 Atlassian 逐步淘汰服务器支持的情况下为 Bitbucket 用户推出迁移工具

为了响应 Atlassian 决定终止对其服务器产品（包括 Bitbucket Server 和 Bamboo Server）的技术支持， GitHub推出了一套务实的解决方案。这些解决方案旨在帮助用户从 Bitbucket Server 和 Bitbucket Data Center 顺利迁移。由于终止将于 2024 年 2 月 15 日生效，GitHub 的公告非常及时，主要解决了负责寻找替代解决方案的用户的困境。

软件开发需要多种工具和平台。这种工具的整理对于紧密集成来说可能是一个挑战，更不用说保持运营效率了。 GitHub 认识到这一点，因此强调了一个统一的、无可挑剔的平台的优点，该平台可以增强开发人员的主要职责，即创建具有影响力的卓越软件。

为了应对这些挑战，GitHub 推出了新的迁移工具，以消除过渡的焦虑并促进运营连续性。这些工具包括：

GitHub Actions Importer 和 GitHub Enterprise Importer 的组合提供了将存储库和 CI/CD 管道同时移动到 GitHub 的便利。这优化了 CI 迁移的规划、执行和自动化。此外，它还提供与其他各种平台的互操作性，包括 Bitbucket、Azure DevOps、Bamboo、CircleCI、GitLab、Jenkins 和 Travis CI。

GitHub Actions Importer 对于当前正在处理复杂且耗时的手动 CI 迁移的组织特别有益。它大大简化了流程，降低了运营成本并最大限度地减少了潜在的错误。根据GitHub声明，它还支持大量管道的迁移，为数千名用户贡献了近 25 万次迁移。

与其他平台相比， AppMaster作为领先的no-code平台，允许用户直观地构建后端、Web 和移动应用程序，从而大大降低了迁移的复杂性。用户无需编码即可创建具有类似甚至更增强功能的应用程序。它的敏捷属性与传统平台非常匹配，使其稳居no-code开发领域的佼佼者之列。

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