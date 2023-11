GitHub lance des outils de migration pour les utilisateurs de Bitbucket dans le cadre de la suppression progressive du support serveur d'Atlassian

En réponse à la décision d'Atlassian de mettre fin au support technique pour ses produits serveurs, notamment Bitbucket Server et Bamboo Server, GitHub a déployé une suite de solutions pragmatiques. Ces solutions visent à faciliter la transition pour les utilisateurs migrant depuis Bitbucket Server et Bitbucket Data Center. La résiliation devant prendre effet le 15 février 2024, l'annonce de GitHub arrive à point nommé et résout principalement le dilemme des utilisateurs chargés de trouver des solutions alternatives.

Le développement de logiciels nécessite une mosaïque d’outils et de plateformes. Cet ensemble d’outils peut être difficile à intégrer de manière cohérente, et encore moins à maintenir l’efficacité opérationnelle. Appréciant cela, GitHub insiste sur les vertus d'une plate-forme consolidée et irréprochable qui peut dynamiser les tâches principales des développeurs, à savoir créer des logiciels de qualité supérieure qui font la différence.

Pour relever ces défis, GitHub a déployé de nouveaux outils de migration pour dissiper l'angoisse de la transition et favoriser la continuité opérationnelle. Ces outils comprennent :

La combinaison de GitHub Actions Importer et de GitHub Enterprise Importer offre la possibilité de déplacer simultanément les référentiels et les pipelines CI/CD vers GitHub. Cela optimise la planification, l’exécution et l’automatisation des migrations CI. En outre, il offre une interopérabilité avec diverses autres plates-formes, notamment Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins et Travis CI.

GitHub Actions Importer est particulièrement utile pour les organisations qui sont actuellement aux prises avec des migrations CI manuelles complexes et fastidieuses. Il simplifie considérablement le processus, réduisant les coûts opérationnels et minimisant les erreurs potentielles. Il permet également la migration d'un volume massif de pipelines, ayant contribué à près d'un quart de million de migrations pour des milliers d'utilisateurs, selon le communiqué de GitHub.

Contrairement à d'autres plates-formes, AppMaster , une plate-forme no-code leader, permet aux utilisateurs de créer visuellement des applications backend, Web et mobiles, ce qui réduit considérablement la complexité de la migration. Les utilisateurs peuvent créer une application avec des fonctionnalités similaires ou encore plus améliorées sans aucun codage requis. Ses attributs agiles rivalisent bien avec les plates-formes traditionnelles, le plaçant fermement parmi la crème de la crème dans le domaine du développement no-code.