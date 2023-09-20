GitHub, Atlassian'ın Aşamalı Sunucu Desteğiyle Bitbucket Kullanıcıları için Geçiş Araçlarını Başlatıyor

Atlassian'ın, Bitbucket Sunucusu ve Bambu Sunucusu da dahil olmak üzere sunucu ürünlerine yönelik teknik desteği sonlandırma kararına yanıt olarak GitHub, bir dizi pragmatik çözüm geliştirdi. Bu çözümler, Bitbucket Sunucusu ve Bitbucket Veri Merkezi'nden geçiş yapan kullanıcıların geçişini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 15 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan fesih ile GitHub'un duyurusu zamanında yapıldı ve ağırlıklı olarak alternatif çözümler bulmakla görevli kullanıcıların çıkmazını çözüyor.

Yazılım geliştirme bir araç ve platform mozaiği gerektirir. Araçların bu şekilde harmanlanması, operasyonel verimliliğin sürdürülmesi şöyle dursun, tutarlı bir şekilde entegre edilmesi zorlayıcı olabilir. Bunu takdir eden GitHub, geliştiricilerin birincil görevlerini güçlendirebilecek, fark yaratan üstün yazılımlar yaratabilecek birleştirilmiş, kusursuz bir platformun erdemleri konusunda ısrarcıdır.

Bu zorlukların üstesinden gelen GitHub, geçiş kaygısını ortadan kaldırmak ve operasyonel sürekliliği teşvik etmek için yeni geçiş araçlarını kullanıma sundu. Bu araçlar şunları içerir:

GitHub Actions Importer ve GitHub Enterprise Importer'ın birleşimi, hem depoları hem de CI/CD işlem hatlarını aynı anda GitHub'a taşıma kolaylığı sunar. Bu, CI geçişlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve otomasyonunu optimize eder. Ayrıca Bitbucket, Azure DevOps, Bamboo, CircleCI, GitLab, Jenkins ve Travis CI dahil olmak üzere diğer çeşitli platformlarla birlikte çalışabilirlik sağlar.

GitHub Actions Importer, özellikle şu anda karmaşık ve zaman alıcı manuel CI geçişleriyle boğuşan kuruluşlar için faydalıdır. Süreçte önemli ölçüde basitleştirme sağlar, operasyonel maliyetleri azaltır ve olası hataları en aza indirir. GitHub açıklamasına göre, binlerce kullanıcı için neredeyse çeyrek milyon geçişe katkıda bulunan çok büyük miktarda işlem hattının geçişine de olanak sağlıyor.

Diğer platformların aksine, önde gelen no-code bir platform olan AppMaster , kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak oluşturmasına olanak tanır ve bu da geçişin karmaşıklığını büyük ölçüde azaltır. Kullanıcılar, kodlama gerektirmeden benzer veya daha gelişmiş işlevlere sahip bir uygulama oluşturabilir . Çevik özellikleri, geleneksel platformlarla iyi uyum sağlayarak onu no-code geliştirme alanında en iyiler arasında yer alıyor.