Num desenvolvimento significativo para os utilizadores de Android, o ChatGPT da OpenAI, um dos chatbots de IA mais populares do mundo, está agora disponível para pré-encomenda. Esta medida surge apenas dois meses depois de o software ter sido introduzido no iOS, marcando os esforços da empresa para conquistar um mercado de utilizadores móveis mais vasto. A expetativa é grande em relação à versão para Android, sobretudo se o seu sucesso for semelhante ao da versão para iPhone, que registou um grande número de downloads na primeira semana do seu lançamento.

Embora os utilizadores móveis de todas as plataformas possam aceder às ferramentas OpenAI, incluindo o ChatGPT, através de uma interface Web, a introdução de uma aplicação Android dedicada mostra o potencial da plataforma móvel. A experiência de utilização inigualável oferecida pelas aplicações nativas tem tido um grande apelo entre os utilizadores, tal como evidenciado pelo meio milhão de descarregamentos na primeira semana de lançamento do iOS. A aplicação móvel de ChatGPT surgiu como a favorita dos utilizadores até à entrada em cena do concorrente Threads.

Em termos de funcionalidade, o ChatGPT para Android parece estar muito próximo do seu homólogo para iOS, trazendo a maioria, se não todas, as características da versão Web para o dispositivo portátil. A aplicação promete permitir que os utilizadores sincronizem as suas conversas e preferências em diferentes dispositivos.

No entanto, haverá pequenas diferenças, tendo em conta a natureza contrastante dos sistemas operativos iOS e Android. Nem todas as funcionalidades que marcaram a versão iOS, como as adições da Siri e dos Atalhos em junho, serão incorporadas na versão Android. No entanto, é altamente provável que os utilizadores do Android possam ser apresentados a funcionalidades análogas.

A OpenAI anunciou recentemente no Twitter que o ChatGPT para Android será lançado na próxima semana, com o lançamento inicial provavelmente limitado aos EUA. Não há atualmente qualquer menção de um lançamento internacional, mas considerando os padrões anteriores de implantação, um lançamento mais amplo poderia potencialmente seguir-se nas semanas ou meses seguintes.

Para aqueles que estão ansiosos por pôr as mãos na versão Android do ChatGPT, o pré-registo está disponível na Play Store.

