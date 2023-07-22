في تطور مهم لمستخدمي Android ، أصبح ChatGPT من OpenAI ، أحد أشهر روبوتات الدردشة AI في العالم ، متاحًا الآن للطلب المسبق. تأتي هذه الخطوة بعد شهرين فقط من طرح البرنامج على نظام التشغيل iOS ، مما يشير إلى جهود الشركة للاستحواذ على سوق أوسع لمستخدمي الأجهزة المحمولة. التوقع مرتفع بالنسبة لإصدار Android ، خاصة إذا كان نجاحه يعكس إصدار iPhone ، الذي شهد تنزيلات هائلة خلال الأسبوع الأول من إطلاقه.

بينما يمكن لمستخدمي الأجهزة المحمولة من جميع الأنظمة الأساسية الوصول إلى أدوات OpenAI ، بما في ذلك ChatGPT ، من خلال واجهة ويب ، فإن تقديم تطبيق Android المخصص يُظهر إمكانات النظام الأساسي للجوّال. شهدت تجربة المستخدم التي لا مثيل لها التي تقدمها التطبيقات الأصلية جاذبية قوية بين المستخدمين ، كما يتضح من نصف مليون تنزيل في الأسبوع الأول من إطلاق iOS. ظهر تطبيق الهاتف المحمول ChatGPT كمفضل للمستخدم حتى دخل منافس الخيوط إلى المشهد.

فيما يتعلق بالوظائف ، يبدو أن ChatGPT لنظام Android يتماشى بشكل وثيق مع نظيره الذي يعمل بنظام iOS ، حيث يجلب معظم ، إن لم يكن كل ، ميزات إصدار الويب إلى الجهاز المحمول. يعد التطبيق بالسماح للمستخدمين بمزامنة محادثاتهم وتفضيلاتهم عبر أجهزة مختلفة.

ومع ذلك ، ستكون هناك اختلافات طفيفة ، بالنظر إلى الطبيعة المتناقضة لأنظمة التشغيل iOS و Android. لن يتم دمج جميع الميزات التي ميزت إصدار iOS ، مثل إضافات Siri و Shortcuts في يونيو ، في إصدار Android. ومع ذلك ، فمن المحتمل جدًا أن يتم تعريف مستخدمي Android بميزات مماثلة.

أعلنت شركة OpenAI مؤخرًا على Twitter أنه سيتم طرح ChatGPT لنظام Android الأسبوع المقبل ، مع احتمال أن يقتصر الإصدار الأولي على الولايات المتحدة.

لأولئك الذين يتوقون للحصول على إصدار Android من ChatGPT ، يتوفر التسجيل المسبق في متجر Play.

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