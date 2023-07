In uno sviluppo significativo per gli utenti Android, ChatGPT di OpenAI, uno dei chatbot AI più popolari al mondo, è ora disponibile per il pre-ordine. Questa mossa arriva solo due mesi dopo l'introduzione del software su iOS, segnando gli sforzi dell'azienda per catturare un mercato più ampio di utenti mobili. L'attesa per la versione Android è alta, soprattutto se il suo successo sarà analogo a quello della versione iPhone, che ha registrato download massicci nella prima settimana di lancio.

Sebbene gli utenti mobili di tutte le piattaforme possano accedere agli strumenti OpenAI, tra cui ChatGPT, attraverso un'interfaccia web, l'introduzione di un'applicazione Android dedicata dimostra il potenziale della piattaforma mobile. L'esperienza d'uso impareggiabile offerta dalle app native ha riscontrato un forte appeal tra gli utenti, come dimostra il mezzo milione di download nella prima settimana di lancio di iOS. L'applicazione mobile di ChatGPT è emersa come la preferita dagli utenti fino all'entrata in scena del concorrente Threads.

In termini di funzionalità, ChatGPT per Android sembra allinearsi strettamente alla sua controparte iOS, portando la maggior parte, se non tutte, le caratteristiche della versione web sul dispositivo portatile. L'applicazione promette di consentire agli utenti di sincronizzare le conversazioni e le preferenze su diversi dispositivi.

Tuttavia, ci saranno leggere differenze, considerando la natura contrastante dei sistemi operativi iOS e Android. Non tutte le caratteristiche che hanno contraddistinto la versione iOS, come l'aggiunta di Siri e Shortcuts a giugno, saranno incorporate nella versione Android. Tuttavia, è molto probabile che gli utenti Android possano essere introdotti in funzioni analoghe.

OpenAI ha recentemente annunciato su Twitter che ChatGPT per Android sarà distribuito la prossima settimana, con un rilascio iniziale probabilmente limitato agli Stati Uniti. Al momento non si parla di un lancio internazionale, ma considerando i modelli di distribuzione passati, un rilascio più ampio potrebbe potenzialmente seguire nelle settimane o nei mesi successivi.

Per coloro che non vedono l'ora di mettere le mani sulla versione Android di ChatGPT, la pre-registrazione è disponibile sul Play Store.

