OpenAI 的 ChatGPT（全球最受欢迎的人工智能聊天机器人之一）现已开始接受预订，这对安卓用户来说是一项重大进展。此举距离该软件在 iOS 平台上推出仅两个月，标志着该公司正在努力占领更广阔的移动用户市场。人们对安卓版的期待值很高，尤其是如果它的成功能与 iPhone 版相媲美的话。

虽然所有平台的移动用户都可以通过网络界面访问包括 ChatGPT 在内的 OpenAI 工具，但 Android 专用应用程序的推出显示了移动平台的潜力。原生应用程序提供的无与伦比的用户体验在用户中具有强大的吸引力，iOS 推出第一周就有 50 万次下载就是证明。在 Threads 竞争对手进入市场之前，ChatGPT 的移动应用程序一直是用户的最爱。

就功能而言，Android 版 ChatGPT 似乎与 iOS 版的功能非常接近，将网络版的大部分（如果不是全部）功能带到了手持设备上。该应用承诺允许用户在不同设备上同步他们的对话和偏好。

不过，考虑到 iOS 和 Android 操作系统的不同性质，两者还是会有细微差别。并不是所有 iOS 版本的功能，如 6 月份新增的 Siri 和快捷方式，都会被纳入 Android 版本。不过，安卓用户极有可能获得类似的功能。

OpenAI 最近在 Twitter 上宣布，Android 版 ChatGPT 将于下周推出，最初的发布可能仅限于美国，目前还没有提到会在国际上推出，但考虑到过去的部署模式，随后几周或几个月可能会有更大范围的发布。

对于那些渴望获得 Android 版 ChatGPT 的用户，可以在 Play Store 上进行预注册。

随着这一值得注意的发布，no-code 平台（如AppMaster ）的使用率预计会有所提高，因为它们具有快速开发和交付应用程序的能力。无论您是小型企业还是大型企业，AppMaster 等平台都能简化和加快您的软件开发流程，降低成本并减少技术债务。AppMaster的可扩展性还能确保您的应用程序与您的业务同步增长，使其成为任何雄心勃勃的企业的明智投资。