W znaczącym rozwoju dla użytkowników Androida, ChatGPT firmy OpenAI, jeden z najpopularniejszych chatbotów AI na świecie, jest teraz dostępny w przedsprzedaży. Posunięcie to nastąpiło zaledwie dwa miesiące po wprowadzeniu oprogramowania na iOS, oznaczając wysiłki firmy zmierzające do zdobycia szerszego rynku użytkowników mobilnych. Oczekiwania na wersję na Androida są wysokie, zwłaszcza jeśli jej sukces będzie odzwierciedlał wersję na iPhone'a, która odnotowała ogromną liczbę pobrań w ciągu pierwszego tygodnia od premiery.

Podczas gdy użytkownicy mobilni wszystkich platform mogą uzyskać dostęp do narzędzi OpenAI, w tym ChatGPT, za pośrednictwem interfejsu internetowego, wprowadzenie dedykowanej aplikacji na Androida pokazuje potencjał platformy mobilnej. Niezrównane wrażenia użytkownika oferowane przez natywne aplikacje spotkały się z dużym zainteresowaniem użytkowników, o czym świadczy pół miliona pobrań w pierwszym tygodniu od premiery iOS. Aplikacja mobilna ChatGPT stała się ulubioną aplikacją użytkowników, dopóki na scenę nie wkroczył konkurent Threads.

Pod względem funkcjonalności, ChatGPT na Androida wydaje się być ściśle dopasowany do swojego odpowiednika na iOS, przenosząc większość, jeśli nie wszystkie, funkcje wersji internetowej na urządzenie przenośne. Aplikacja obiecuje umożliwić użytkownikom synchronizację ich rozmów i preferencji na różnych urządzeniach.

Będą jednak niewielkie różnice, biorąc pod uwagę kontrastujący charakter systemów operacyjnych iOS i Android. Nie wszystkie funkcje, które wyróżniały wersję na iOS, takie jak dodanie Siri i Skrótów w czerwcu, zostaną włączone do wersji na Androida. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że użytkownicy Androida mogą zostać wprowadzeni do analogicznych funkcji.

OpenAI ogłosiło niedawno na Twitterze, że ChatGPT dla Androida zostanie wdrożony w przyszłym tygodniu, przy czym początkowa wersja prawdopodobnie będzie ograniczona do Stanów Zjednoczonych. Obecnie nie ma wzmianki o międzynarodowym wdrożeniu, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze wzorce wdrażania, szersze wydanie może potencjalnie nastąpić w kolejnych tygodniach lub miesiącach.

Dla tych, którzy chcą zdobyć wersję ChatGPT na Androida, rejestracja wstępna jest dostępna w Sklepie Play.

