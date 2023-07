In een belangrijke ontwikkeling voor Android-gebruikers is OpenAI's ChatGPT, een van de populairste AI-chatbots ter wereld, nu beschikbaar voor pre-order. Deze stap komt slechts twee maanden nadat de software werd geïntroduceerd op iOS, en markeert de inspanningen van het bedrijf om een bredere mobiele gebruikersmarkt te veroveren. De verwachtingen voor de Android-versie zijn hooggespannen, vooral als deze net zo'n succes wordt als de iPhone-versie, die in de eerste week na de lancering massaal werd gedownload.

Hoewel mobiele gebruikers van alle platforms toegang hebben tot OpenAI tools, waaronder ChatGPT, via een webinterface, toont de introductie van een speciale Android app het potentieel van het mobiele platform. De ongeëvenaarde gebruikerservaring die native apps bieden, heeft een grote aantrekkingskracht op gebruikers, zoals blijkt uit de half miljoen downloads in de eerste week na de lancering van iOS. De mobiele applicatie van ChatGPT groeide uit tot de favoriet van de gebruikers totdat Threads concurrent zijn intrede deed.

Qua functionaliteit lijkt ChatGPT voor Android nauw aan te sluiten bij zijn iOS-tegenhanger en brengt het de meeste, zo niet alle, functies van de webversie naar het draagbare apparaat. De app belooft gebruikers in staat te stellen hun gesprekken en voorkeuren op verschillende apparaten te synchroniseren.

Er zullen echter kleine verschillen zijn, gezien de contrasterende aard van de iOS en Android besturingssystemen. Niet alle functies die de iOS-versie kenmerkten, zoals de toevoegingen van Siri en Shortcuts in juni, zullen worden opgenomen in de Android-versie. Het is echter zeer waarschijnlijk dat Android-gebruikers kennis zullen maken met analoge functies.

OpenAI kondigde onlangs op Twitter aan dat ChatGPT voor Android volgende week zal worden uitgerold, waarbij de eerste release waarschijnlijk beperkt blijft tot de VS. Er wordt momenteel niet gesproken over een internationale uitrol, maar gezien de uitrolpatronen in het verleden zou een bredere release in de komende weken of maanden kunnen volgen.

Voor degenen die staan te popelen om de Android-versie van ChatGPT in handen te krijgen, is voorregistratie beschikbaar in de Play Store.

