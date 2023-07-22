Android kullanıcıları için önemli bir gelişme olan OpenAI'nin dünyanın en popüler yapay zeka sohbet robotlarından biri olan ChatGPT'si ön siparişe açıldı. Bu hamle, şirketin daha geniş bir mobil kullanıcı pazarını yakalama çabalarının bir işareti olarak, yazılımın iOS'ta kullanıma sunulmasından sadece iki ay sonra geldi. Android sürümü için beklenti yüksektir, özellikle de başarısı, lansmanından sonraki ilk hafta içinde büyük indirmeler gören iPhone sürümünü yansıtıyorsa.

Tüm platformların mobil kullanıcıları, ChatGPT de dahil olmak üzere OpenAI araçlarına bir web arayüzü aracılığıyla erişebilirken, özel bir Android uygulamasının kullanıma sunulması, mobil platformun potansiyelini gösteriyor. Yerel uygulamalar tarafından sunulan benzersiz kullanıcı deneyimi, iOS lansmanının ilk haftasında yarım milyon indirmenin kanıtladığı gibi, kullanıcılar arasında güçlü bir ilgi gördü. ChatGPT'nin mobil uygulaması, Threads rakibi sahneye çıkana kadar kullanıcıların favorisi olarak ortaya çıktı.

İşlevsellik açısından, Android için ChatGPT, iOS muadili ile yakından uyumlu görünüyor ve web sürümünün tüm özelliklerini olmasa da çoğunu elde taşınır cihaza getiriyor. Uygulama, kullanıcıların konuşmalarını ve tercihlerini farklı cihazlarda senkronize etmelerine izin vermeyi vaat ediyor.

Ancak, iOS ve Android işletim sistemlerinin zıt doğası göz önüne alındığında, küçük farklılıklar olacaktır. Haziran ayında eklenen Siri ve Kısayollar gibi iOS sürümüne damgasını vuran tüm özellikler Android sürümüne dahil edilmeyecek. Bununla birlikte, Android kullanıcılarının benzer özelliklerle tanışma olasılığı yüksektir.

OpenAI geçtiğimiz günlerde Twitter'da Android için ChatGPT'nin önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceğini duyurdu ve ilk sürüm muhtemelen ABD ile sınırlı.

ChatGPT'nin Android sürümünü edinmek isteyenler için Play Store'da ön kayıt mevcuttur.

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