Dans un développement significatif pour les utilisateurs d'Android, ChatGPT d'OpenAI, l'un des chatbots d'IA les plus populaires au monde, est maintenant disponible en pré-commande. Cette décision intervient deux mois seulement après l'introduction du logiciel sur iOS, marquant ainsi les efforts de l'entreprise pour conquérir un marché plus large d'utilisateurs mobiles. La version Android est très attendue, surtout si son succès reflète celui de la version iPhone, qui a connu des téléchargements massifs dès la première semaine de son lancement.

Bien que les utilisateurs mobiles de toutes les plateformes puissent accéder aux outils d'OpenAI, y compris ChatGPT, via une interface web, l'introduction d'une application Android dédiée montre le potentiel de la plateforme mobile. L'expérience utilisateur inégalée offerte par les applications natives a suscité un vif intérêt de la part des utilisateurs, comme en témoigne le demi-million de téléchargements effectués au cours de la première semaine de lancement de l'application iOS. L'application mobile de ChatGPT s'est imposée comme l'une des préférées des utilisateurs jusqu'à ce que le concurrent Threads entre en scène.

En termes de fonctionnalités, ChatGPT pour Android semble s'aligner étroitement sur son homologue iOS, apportant la plupart, sinon toutes les fonctionnalités de la version web à l'appareil portable. L'application promet de permettre aux utilisateurs de synchroniser leurs conversations et leurs préférences sur différents appareils.

Toutefois, il y aura de légères différences, compte tenu de la nature différente des systèmes d'exploitation iOS et Android. Toutes les fonctionnalités qui ont marqué la version iOS, comme les ajouts de Siri et de Raccourcis en juin, ne seront pas incorporées dans la version Android. Toutefois, il est fort probable que les utilisateurs d'Android puissent bénéficier de fonctionnalités analogues.

OpenAI a récemment annoncé sur Twitter que ChatGPT pour Android serait déployé la semaine prochaine, la version initiale étant probablement limitée aux États-Unis. Il n'y a actuellement aucune mention d'un déploiement international, mais compte tenu des modèles de déploiement antérieurs, une version plus large pourrait potentiellement suivre dans les semaines ou les mois à venir.

Pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur la version Android de ChatGPT, un pré-enregistrement est disponible sur le Play Store.

