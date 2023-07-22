Важным событием для пользователей Android стало то, что ChatGPT от OpenAI, один из самых популярных в мире чат-ботов с искусственным интеллектом, теперь доступен для предварительного заказа. Этот шаг произошел всего через два месяца после выхода программы на iOS, что свидетельствует о стремлении компании захватить более широкий рынок мобильных пользователей. Версия для Android ожидается с большим нетерпением, особенно если ее успех повторит успех версии для iPhone, которая получила огромное количество загрузок в течение первой недели после запуска.

Хотя мобильные пользователи всех платформ могут получить доступ к инструментам OpenAI, включая ChatGPT, через веб-интерфейс, появление специального приложения для Android демонстрирует потенциал мобильной платформы. Непревзойденный пользовательский опыт, предлагаемый нативными приложениями, пользуется большим спросом у пользователей, о чем свидетельствует полмиллиона загрузок за первую неделю после запуска iOS. Мобильное приложение ChatGPT стало любимым для пользователей до появления конкурента Threads.

По функциональности ChatGPT для Android, судя по всему, полностью совпадает со своим аналогом для iOS, перенося на портативное устройство если не все, то большинство функций веб-версии. Обещается, что приложение позволит пользователям синхронизировать свои разговоры и предпочтения на разных устройствах.

Однако, учитывая контрастность операционных систем iOS и Android, будут и небольшие отличия. Не все функции, которыми отличалась версия для iOS, например, добавление Siri и Shortcuts в июне, будут реализованы в версии для Android. Однако вполне вероятно, что пользователям Android будут представлены аналогичные функции.

Недавно OpenAI сообщила в Twitter, что ChatGPT для Android будет выпущен на следующей неделе, причем первоначальный релиз, скорее всего, ограничится США. О международном распространении пока ничего не говорится, но, учитывая опыт предыдущих внедрений, более широкий релиз может последовать в ближайшие недели или месяцы.

Для тех, кто хочет получить версию ChatGPT для Android, доступна предварительная регистрация в Play Store.

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