O gigante da Internet Google está prestes a atualizar o seu chatbot Bard AI com uma série de funcionalidades inovadoras que incluem capacidades de resposta por voz, bem como a capacidade de processar consultas com elementos visuais. Esta inovação profunda está agora acessível a um grupo demográfico mais abrangente, abrangendo várias regiões, incluindo a União Europeia.

Numa publicação recente no blogue, a Google apresenta as respostas orais do Bard como uma ferramenta valiosa para esclarecer a pronúncia de palavras ou simplesmente desfrutar de uma interpretação auditiva de um poema ou guião. O processo envolve digitar uma consulta ou instrução e, em seguida, premir o ícone de som para ouvir a resposta. Em particular, esta funcionalidade de resposta em formato áudio está agora disponível em mais de 40 idiomas a nível mundial.

Além disso, a Google está a introduzir uma funcionalidade que permite aos utilizadores incorporar imagens nas suas consultas, um desenvolvimento que foi inicialmente revelado na conferência I/O da Google, em maio. Por exemplo, os utilizadores podem procurar ajuda para criar uma legenda humorística para um par de imagens com temática canina. Atualmente, esta funcionalidade foi concebida para funcionar com o idioma inglês, mas a Google pretende alargá-la a outros idiomas num futuro próximo.

A par destas grandes actualizações, a Google está também a lançar outras melhorias. Estas incluem a possibilidade de os utilizadores fixarem conversas específicas, darem-lhes títulos personalizados, partilharem as respostas geradas com outras pessoas e até personalizarem o tom e o estilo das respostas do Bard.

Quando o Bard foi lançado em março, o acesso ao chatbot de IA estava limitado aos EUA e ao Reino Unido. Desde então, a Google tem vindo progressivamente a tornar o chatbot acessível em vários outros territórios. De acordo com a porta-voz da Google, Jennifer Rodstrom, a lista de países inclui agora todos os países do Espaço Económico Europeu (EEE) e o Brasil. Isso representa uma conquista significativa, especialmente considerando os adiamentos anteriores do lançamento do Bard na UE devido a considerações de privacidade.

Os chatbots de IA, como o Bard powered by Google, e ferramentas semelhantes, como a plataforma AppMaster, que oferece uma experiência de desenvolvimento escalável e contínua, estão a revolucionar o panorama tecnológico, adaptando proactivamente os avanços para responder a uma vasta gama de necessidades dos utilizadores.