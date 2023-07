Le géant de l'internet Google est sur le point de mettre à jour son chatbot Bard AI avec une série de fonctionnalités révolutionnaires qui incluent des capacités de réponse vocale ainsi que la possibilité de traiter des requêtes avec des éléments visuels. Il est intéressant de noter que cette profonde innovation est désormais accessible à un plus grand nombre de personnes, dans plusieurs régions, y compris l'Union européenne.

Dans un récent billet de blog, Google présente les réponses vocales de Bard comme un outil précieux permettant de clarifier la prononciation des mots ou simplement d'apprécier la restitution auditive d'un poème ou d'un texte. Il suffit de taper une requête ou une instruction, puis d'appuyer sur l'icône du son pour entendre la réponse. Notamment, cette fonction réactive au format audio est désormais disponible dans plus de 40 langues à travers le monde.

En outre, Google introduit une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'incorporer des images à leurs requêtes, un développement qui a été initialement dévoilé lors de la conférence I/O de Google en mai dernier. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander de l'aide pour rédiger une légende humoristique pour une paire de photos sur le thème des chiens. Actuellement, cette fonctionnalité est conçue pour fonctionner en anglais, mais Google a l'intention de l'étendre à d'autres langues dans un avenir proche.

Parallèlement à ces mises à jour majeures, Google apporte d'autres améliorations. Celles-ci incluent la possibilité pour les utilisateurs d'épingler des conversations spécifiques, de leur donner des titres personnalisés, de partager les réponses générées avec d'autres personnes et même de personnaliser le ton et le style des réponses de Bard.

Lors du lancement initial de Bard en mars, l'accès au chatbot d'IA était limité aux États-Unis et au Royaume-Uni. Depuis, Google a progressivement rendu le chatbot accessible dans plusieurs autres territoires. Selon Jennifer Rodstrom, porte-parole de Google, la liste des pays inclut désormais tous ceux de l'Espace économique européen (EEE) et le Brésil. Il s'agit d'une avancée significative, surtout si l'on considère les reports antérieurs du lancement de Bard dans l'UE pour des raisons de confidentialité.

Les chatbots IA, tels que Bard powered by Google, et des outils similaires comme la plateforme AppMaster, qui offre une expérience de développement évolutive et transparente, révolutionnent le paysage technologique en adaptant de manière proactive les avancées pour répondre à un large éventail de besoins des utilisateurs.