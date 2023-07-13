互联网巨头谷歌（Google）即将升级其Bard人工智能聊天机器人，为其增添一系列突破性功能，包括语音应答功能以及利用视觉元素处理查询的能力。令人兴奋的是，这一深层次的创新现在可以面向更广泛的人群，覆盖包括欧盟在内的多个地区。

在最近的一篇博客文章中，谷歌将Bard的口语回复描绘成一种有价值的工具，用于澄清单词发音，或者仅仅是欣赏诗歌或剧本的听觉演绎。这个过程包括输入一个查询或指令，然后点击声音图标来听到回应。值得注意的是，这一音频格式的响应功能目前已在全球范围内提供40多种语言版本。

此外，谷歌还推出了一项功能，允许用户在查询时加入图片，这项功能最初是在今年5月的谷歌I/O大会上发布的。例如，用户可以寻求帮助，为一对以犬为主题的图片制作一个幽默的标题。目前，该功能仅适用于英语，但谷歌打算在不久的将来将其扩展至其他语言。

除了这些重大升级之外，谷歌还将推出更多增强功能。其中包括用户可以将特定的对话固定下来，赋予其个性化的标题，与他人分享生成的回复，甚至可以个性化Bard回复的语气和风格。

Bard于今年3月首次发布，当时只有美国和英国的用户可以使用该人工智能聊天机器人。从那时起，谷歌开始逐步在其他几个地区推出该聊天机器人。据谷歌发言人詹妮弗-罗德斯特罗姆（Jennifer Rodstrom）介绍，现在的国家名单包括欧洲经济区（EEA）的所有国家和巴西。这是一项重大成就，尤其是考虑到早些时候由于隐私方面的考虑而推迟了Bard在欧盟的发布。

人工智能聊天机器人，如由谷歌提供支持的Bard，以及类似的工具，如AppMaster's平台，提供无缝可扩展的开发体验，正在通过主动调整以满足广泛的用户需求，彻底改变技术格局。