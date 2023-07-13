Интернет-гигант Google собирается обновить свой чат-бот Bard AI, добавив в него ряд принципиально новых функций, в том числе возможность голосового ответа, а также способность обрабатывать запросы с помощью визуальных элементов. Удивительно, но теперь эта глубокая инновация доступна более широкому кругу пользователей, в том числе и в Европейском союзе.

В своем недавнем сообщении в блоге Google представляет голосовые ответы Bard как ценный инструмент, позволяющий уточнить произношение слов или просто насладиться слуховым восприятием стихотворения или сценария. Для этого нужно набрать запрос или инструкцию, а затем нажать на значок звука, чтобы услышать ответ. Примечательно, что эта функция ответа в аудиоформате теперь доступна более чем на 40 языках мира.

Кроме того, Google вводит функцию, позволяющую пользователям добавлять изображения к своим запросам, которая была впервые представлена на конференции Google I/O еще в мае. Например, пользователи могут попросить помощи в составлении юмористической подписи к паре фотографий на собачью тему. В настоящее время эта функция предназначена для работы с английским языком, но в ближайшем будущем Google планирует распространить ее на другие языки.

Наряду с этими крупными обновлениями, Google предлагает и другие усовершенствования. В частности, пользователи смогут отмечать конкретные беседы, давать им персональные названия, делиться с другими людьми сгенерированными ответами и даже персонализировать тон и стиль ответов Bard.

Когда в марте состоялся первый запуск Bard, доступ к чат-боту с искусственным интеллектом был открыт только в США и Великобритании. С тех пор Google постепенно открывает доступ к чатботу и в других странах. По словам представителя Google Дженнифер Родстром (Jennifer Rodstrom), теперь в список стран входят все страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Бразилия. Это значительное достижение, особенно если учесть, что ранее запуск Bard в ЕС был отложен по соображениям конфиденциальности.

Чатботы с искусственным интеллектом, такие как Bard powered by Google, и аналогичные инструменты, такие как платформа AppMaster, которая предлагает бесшовную масштабируемую разработку, революционизируют технологический ландшафт, проактивно адаптируя достижения для удовлетворения широкого спектра потребностей пользователей.