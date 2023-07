Internetowy gigant Google ma zamiar zaktualizować swojego chatbota Bard AI o szereg przełomowych funkcji, które obejmują funkcje odpowiadania głosowego, a także możliwość przetwarzania zapytań za pomocą elementów wizualnych. Co ciekawe, ta głęboka innowacja jest teraz dostępna dla szerszej grupy demograficznej, docierając do wielu regionów, w tym Unii Europejskiej.

W niedawnym wpisie na blogu Google przedstawia mówione odpowiedzi Barda jako cenne narzędzie do wyjaśniania wymowy słów lub po prostu cieszenia się dźwiękową interpretacją wiersza lub skryptu. Proces polega na wpisaniu zapytania lub instrukcji, a następnie naciśnięciu ikony dźwięku, aby usłyszeć odpowiedź. Warto zauważyć, że ta responsywna funkcja w formacie audio jest obecnie dostępna w ponad 40 językach na całym świecie.

Ponadto Google wprowadza funkcję, która pozwala użytkownikom na dołączanie obrazów do swoich zapytań, co zostało początkowo zaprezentowane na konferencji Google I / O w maju. Na przykład, użytkownicy mogą szukać pomocy w stworzeniu humorystycznego podpisu dla pary zdjęć o tematyce psiej. Obecnie funkcja ta została zaprojektowana do pracy z językiem angielskim, ale Google zamierza rozszerzyć ją na inne języki w najbliższej przyszłości.

Oprócz tych głównych aktualizacji, Google wprowadza również dalsze ulepszenia. Obejmują one możliwość przypinania przez użytkowników określonych rozmów, nadawania im spersonalizowanych tytułów, udostępniania wygenerowanych odpowiedzi innym osobom, a nawet personalizowania tonu i stylu odpowiedzi Barda.

Kiedy Bard został uruchomiony w marcu, dostęp do chatbota AI był ograniczony do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Od tego czasu Google stopniowo udostępnia chatbota na kilku innych terytoriach. Według rzeczniczki Google, Jennifer Rodstrom, lista krajów obejmuje obecnie wszystkie kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Brazylię. Stanowi to znaczące osiągnięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejsze odroczenia premiery Bard w UE ze względu na kwestie prywatności.

Chatbot sztucznej inteligencji, taki jak Bard obsługiwany przez Google, i podobne narzędzia, takie jak platforma AppMaster, która oferuje płynne, skalowalne doświadczenie programistyczne, rewolucjonizują krajobraz technologiczny poprzez proaktywne dostosowywanie postępów w celu zaspokojenia szerokiego zakresu potrzeb użytkowników.