İnternet devi Google, Bard yapay zeka sohbet robotunu sesli yanıt verme ve görsel öğelerle sorguları işleme yeteneği gibi çığır açan bir dizi özellikle yükseltmek üzere. Heyecan verici bir şekilde, bu derin yenilik artık Avrupa Birliği de dahil olmak üzere birden fazla bölgeye ulaşan daha kapsamlı bir demografi tarafından erişilebilir.

Yakın tarihli bir blog gönderisinde Google, Bard'ın sözlü yanıtlarını, sözcük telaffuzlarıyla ilgili açıklamaları yayınlamak veya yalnızca bir şiirin veya senaryonun işitsel yorumunun keyfini çıkarmak için değerli bir araç olarak gösteriyor. İşlem, bir sorgu veya talimat yazmayı ve ardından yanıtı duymak için ses simgesine basmayı içerir. Özellikle, ses formatındaki bu duyarlı özellik şu anda dünya çapında 40'tan fazla dilde kullanıma sunuluyor.

Buna ek olarak, Google, ilk olarak Mayıs ayında Google'ın I/O konferansında açıklanan bir gelişme olan, kullanıcıların sorgularıyla resimleri birleştirmelerine olanak tanıyan bir işlevsellik sunuyor. Örneğin, kullanıcılar bir çift köpek temalı resim için esprili bir başlık hazırlamak için yardım isteyebilir. Şu anda bu özellik İngilizce ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır, ancak Google yakın gelecekte bu özelliği başka dillere de yaymayı planlamaktadır.

Google, bu büyük yükseltmelerin yanı sıra başka geliştirmeler de yapıyor. Bunlar, kullanıcıların belirli sohbetleri sabitleme, onlara kişiselleştirilmiş başlıklar verme, oluşturulan yanıtları başkalarıyla paylaşma ve hatta Bard'ın yanıtlarının tonunu ve stilini kişiselleştirme olasılığını içerir.

Mart ayında Bard'ın ilk lansmanı gerçekleştiğinde, yapay zeka sohbet robotuna erişim ABD ve İngiltere ile sınırlıydı. O zamandan beri Google, sohbet robotunu diğer bazı bölgelerde aşamalı olarak erişilebilir hale getiriyor. Google'ın sözcüsü Jennifer Rodstrom'a göre, ülkelerin listesi artık Avrupa Ekonomik Alanı (AÇA) ve Brezilya'daki tüm ülkeleri içeriyor. Bu, özellikle Bard lansmanının AB'de mahremiyet hususları nedeniyle daha önce ertelendiği düşünüldüğünde, önemli bir başarıyı temsil ediyor.

Google tarafından desteklenen Bard gibi yapay zeka sohbet robotu ve kesintisiz ölçeklenebilir bir geliştirme deneyimi sunan AppMaster platformu gibi benzer araçlar, çok çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için ilerlemeleri proaktif bir şekilde uyarlayarak teknoloji manzarasında devrim yaratıyor.