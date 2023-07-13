توشك شركة Google العملاقة للإنترنت على ترقية روبوت الدردشة Bard AI الخاص بها بسلسلة من الميزات الرائدة التي تشمل إمكانات الاستجابة الصوتية بالإضافة إلى القدرة على معالجة الاستعلامات باستخدام العناصر المرئية. ومن المثير للاهتمام أن هذا الابتكار العميق أصبح متاحًا الآن لمجموعة ديموغرافية أكثر شمولاً ، تمتد عبر مناطق متعددة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

في منشور مدونة حديث ، يصور Google ردود Bard المنطوقة كأداة قيمة لبث التوضيحات حول نطق الكلمات أو ببساطة الاستمتاع بالترجمة السمعية لقصيدة أو نص. تتضمن العملية كتابة استعلام أو تعليمات ثم الضغط على أيقونة الصوت لسماع الرد. والجدير بالذكر أن هذه الميزة سريعة الاستجابة في تنسيق الصوت يتم توفيرها الآن بأكثر من 40 لغة على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم Google وظيفة تتيح للمستخدمين دمج الصور مع استفساراتهم ، وهو تطور تم الكشف عنه في البداية في مؤتمر Google I / O في مايو. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين طلب المساعدة في صياغة تعليق فكاهي لزوج من الصور ذات طابع كلاب. حاليًا ، تم تصميم هذه الميزة للعمل مع اللغة الإنجليزية ، لكن Google تنوي توسيعها لتشمل لغات إضافية في المستقبل القريب.

إلى جانب هذه الترقيات الرئيسية ، تطرح Google أيضًا مزيدًا من التحسينات. يتضمن ذلك إمكانية قيام المستخدمين بتثبيت محادثات محددة ، ومنحهم عناوين مخصصة ، ومشاركة الردود التي تم إنشاؤها مع الآخرين ، وحتى تخصيص نغمة وأسلوب ردود Bard.

عندما تم الإطلاق الأولي لـ Bard في مارس ، اقتصر الوصول إلى روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. منذ ذلك الحين ، عملت Google بشكل تدريجي على إتاحة الوصول إلى chatbot في العديد من المناطق الأخرى. وفقًا للمتحدثة باسم Google ، جنيفر رودستروم ، فإن قائمة البلدان تشمل الآن كل تلك الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) والبرازيل. يمثل هذا إنجازًا كبيرًا ، لا سيما بالنظر إلى التأجيلات السابقة لإطلاق Bard في الاتحاد الأوروبي بسبب اعتبارات الخصوصية.

تعمل روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي ، مثل Bard المدعوم من Google ، والأدوات المماثلة مثل منصة AppMaster ، والتي توفر تجربة تطوير سلسة قابلة للتطوير ، على إحداث ثورة في المشهد التكنولوجي من خلال تكييف التطورات بشكل استباقي لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات المستخدمين.