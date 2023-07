Internetgigant Google staat op het punt om zijn Bard AI chatbot te upgraden met een reeks baanbrekende functies, waaronder mogelijkheden om met je stem te reageren en de mogelijkheid om zoekopdrachten met visuele elementen te verwerken. Opwindend genoeg is deze diepgaande innovatie nu toegankelijk voor een bredere doelgroep in meerdere regio's, waaronder de Europese Unie.

In een recent blogbericht portretteert Google de gesproken antwoorden van Bard als een waardevol hulpmiddel voor het verduidelijken van de uitspraak van woorden of gewoon om te genieten van een auditieve weergave van een gedicht of script. Je typt een vraag of instructie in en drukt vervolgens op het geluidspictogram om het antwoord te horen. Deze responsfunctie in audioformaat is nu wereldwijd beschikbaar in meer dan 40 talen.

Daarnaast introduceert Google een functionaliteit waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen toevoegen aan hun zoekopdrachten, een ontwikkeling die in eerste instantie werd onthuld op de I/O-conferentie van Google in mei. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld hulp vragen bij het maken van een grappig bijschrift voor een paar foto's met een hondenthema. Op dit moment werkt deze functie alleen in het Engels, maar Google is van plan om dit in de nabije toekomst uit te breiden naar andere talen.

Naast deze grote upgrades rolt Google ook andere verbeteringen uit. Deze omvatten de mogelijkheid voor gebruikers om specifieke gesprekken vast te pinnen, ze gepersonaliseerde titels te geven, de gegenereerde reacties met anderen te delen en zelfs de toon en stijl van de reacties van Bard te personaliseren.

Toen Bard in maart voor het eerst werd gelanceerd, was de toegang tot de AI-chatbot beperkt tot de VS en het VK. Sindsdien heeft Google de chatbot geleidelijk toegankelijk gemaakt in verschillende andere gebieden. Volgens Google's woordvoerder Jennifer Rodstrom omvat de lijst van landen nu alle landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Brazilië. Dit is een belangrijke prestatie, zeker gezien het eerdere uitstel van de lancering van Bard in de EU vanwege privacyoverwegingen.

AI-chatbotten, zoals Bard powered by Google, en vergelijkbare tools zoals AppMaster's platform, dat een naadloos schaalbare ontwikkelingservaring biedt, zorgen voor een revolutie in het technologielandschap door proactieve aanpassingen om te voorzien in een breed scala aan gebruikersbehoeften.