A popular aplicação de terceiros para navegar no Reddit no iOS, Apollo, vai ser encerrada a 30 de Junho, em resultado dos novos preços da API do Reddit. Esta alteração de preços torna a operação da aplicação significativamente mais cara para o seu criador, Christian Selig.

Em uma série de posts no Twitter, Selig afirmou que as ações recentes do Reddit tornaram inviável a continuidade do funcionamento do Apollo. Ele expressou seu desânimo em um longo post no Reddit, explicando como o novo preço da API levaria a mais de US$ 20 milhões em custos operacionais por ano para seu aplicativo. Selig enfatizou que a mudança repentina de uma API gratuita para custos substanciais em um período tão curto era impossível de se ajustar em um mês, forçando-o a fechar o Apollo.

Contrariando as afirmações do Reddit de que o Apollo é menos eficiente do que os seus concorrentes, Selig defendeu a sua aplicação, sublinhando que apenas utiliza uma fracção de um por cento dos limites da taxa da API do Reddit. Para exonerar ainda mais seu aplicativo, Selig incluiu uma gravação parcial de áudio de uma conversa com um funcionário do Reddit em sua postagem, com a intenção de esclarecer as acusações de que ele estava chantageando o Reddit por US$ 10 milhões.

Embora o porta-voz do Reddit, Tim Rathschmidt, tenha se recusado a comentar o assunto, ele anunciou o plano da empresa de revelar mais informações na quinta e sexta-feira, incluindo uma sessão AMA organizada pelo CEO do Reddit, Steve Huffman, para discutir as atualizações da API, acessibilidade, mod bots e ferramentas de mod de terceiros.

Muitas das maiores comunidades do Reddit planearam um protesto a 12 de Junho contra as alterações de preços da API, incluindo r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned e várias outras. Em resposta a estes protestos, o Reddit anunciou uma isenção dos novos preços da API para os criadores de aplicações de acessibilidade. No entanto, não foi feita qualquer concessão para a sobrevivência do Apollo.

O token da API do Apollo será eliminado na noite de 30 de Junho e, até lá, a aplicação continuará a funcionar normalmente. Selig também declarou a sua intenção de oferecer reembolsos proporcionais aos subscritores da Apollo nas próximas semanas, permitindo-lhes recuperar o seu dinheiro para a duração restante da subscrição.

