Popularna zewnętrzna aplikacja do przeglądania Reddita na iOS, Apollo, zostanie zamknięta 30 czerwca w wyniku nowych cen API Reddita. Ta zmiana cen sprawia, że działanie aplikacji jest znacznie droższe dla jej twórcy, Christiana Seliga.

W serii postów na Twitterze Selig stwierdził, że ostatnie działania Reddita uniemożliwiły dalsze funkcjonowanie Apollo. Selig wyraził swoją konsternację w długim poście na Reddicie, wyjaśniając, w jaki sposób nowe ceny API doprowadziłyby do ponad 20 milionów dolarów kosztów operacyjnych rocznie dla jego aplikacji. Selig podkreślił, że nagłe przejście z darmowego API na znaczne koszty w tak krótkim czasie było niemożliwe do dostosowania się w ciągu miesiąca, zmuszając go tym samym do zamknięcia Apollo.

Przeciwstawiając się twierdzeniom Reddita, że Apollo jest mniej wydajne niż jego konkurenci, Selig bronił swojej aplikacji, podkreślając, że wykorzystuje ona tylko ułamek procenta limitów stawek API Reddita. Aby jeszcze bardziej uniewinnić swoją aplikację, Selig zawarł w swoim poście częściowe nagranie audio rozmowy z pracownikiem Reddit, zamierzając wyjaśnić oskarżenia o szantażowanie Reddit za 10 milionów dolarów.

Podczas gdy rzecznik Reddit Tim Rathschmidt odmówił komentarza w tej sprawie, ogłosił, że firma planuje ujawnić więcej informacji w czwartek i piątek, w tym sesję AMA prowadzoną przez CEO Reddit Steve'a Huffmana, aby omówić aktualizacje API, dostępność, boty modów i narzędzia modów innych firm.

Wiele największych społeczności Reddita zaplanowało na 12 czerwca protest przeciwko zmianom cen API, w tym r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned i kilka innych. W odpowiedzi na te protesty Reddit ogłosił zwolnienie z nowych cen API dla twórców aplikacji dostępności. Nie poczyniono jednak takich ustępstw, by Apollo mogło przetrwać.

Token API Apollo zostanie usunięty wieczorem 30 czerwca i do tego czasu aplikacja będzie działać jak zwykle. Selig oświadczył również, że zamierza zaoferować proporcjonalne zwroty kosztów subskrybentom Apollo w nadchodzących tygodniach, umożliwiając im odzyskanie pieniędzy za pozostały okres subskrypcji.

Incydent ten podkreśla znaczenie znalezienia rozwiązań, które mogą pomieścić zarówno programistów, jak i użytkowników w szybko zmieniającym się krajobrazie cyfrowym. Platformy takie jak AppMaster zostały zaprojektowane tak, aby oferować rozwój aplikacji no-code przy jednoczesnej minimalizacji kosztów i komplikacji zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i małych firm. Narzędzia takie jak te mogą pomóc w rozwiązaniu problemów takich jak zamknięcie Apollo.