تم تعيين تطبيق الطرف الثالث الشهير لتصفح Reddit على iOS ، Apollo ، على الإغلاق في 30 يونيو ، نتيجة لتسعير Reddit الجديد لواجهة برمجة التطبيقات. هذا التغيير في الأسعار يجعل تشغيل التطبيق أكثر تكلفة بكثير بالنسبة لمطوره ، كريستيان سيليج.

في سلسلة من منشورات Twitter ، صرح Selig أن الإجراءات الأخيرة التي قام بها Reddit جعلت من غير المجدي لـ Apollo مواصلة العمل. وأعرب عن استيائه في منشور طويل على Reddit ، موضحًا كيف أن تسعير API الجديد سيؤدي إلى أكثر من 20 مليون دولار من تكاليف التشغيل سنويًا لتطبيقه. أكد سيليج أن التحول المفاجئ من واجهة برمجة تطبيقات مجانية إلى تكاليف كبيرة في مثل هذه الفترة القصيرة كان من المستحيل التكيف معه في غضون شهر ، مما أجبره على إغلاق أبولو.

في مواجهة ادعاءات Reddit بأن Apollo أقل كفاءة من منافسيها ، دافع Selig عن تطبيقه ، مشددًا على أنه لا يستخدم سوى جزء بسيط من حدود معدل واجهة برمجة تطبيقات Reddit. لمزيد من تبرئة تطبيقه ، قام Selig بتضمين تسجيل صوتي جزئي لمحادثة مع موظف Reddit في منصبه ، بهدف توضيح اتهاماته بابتزاز Reddit مقابل 10 ملايين دولار.

بينما رفض المتحدث باسم Reddit Tim Rathschmidt التعليق على الأمر ، أعلن عن خطة الشركة للكشف عن مزيد من المعلومات يومي الخميس والجمعة ، بما في ذلك جلسة AMA التي استضافها الرئيس التنفيذي لشركة Reddit Steve Huffman لمناقشة تحديثات واجهة برمجة التطبيقات ، وإمكانية الوصول ، وروبوتات التعديل ، وثالثًا- أدوات تعديل الحزب.

خططت العديد من أكبر مجتمعات Reddit للاحتجاج في 12 يونيو ضد تغييرات أسعار API ، بما في ذلك r / gaming و r / Music و r / Pics و r / todayilearned والعديد من الآخرين. رداً على هذه الاحتجاجات ، أعلن Reddit عن إعفاء من أسعار واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لمنشئي تطبيقات الوصول. ومع ذلك ، لم يتم تقديم مثل هذا الامتياز لبقاء أبولو على قيد الحياة.

سيتم حذف رمز API المميز لـ Apollo مساء يوم 30 يونيو ، وحتى ذلك الحين ، سيستمر التطبيق في العمل كالمعتاد. صرح Selig أيضًا عن نيته في تقديم المبالغ المستردة بالتناسب لمشتركي Apollo في الأسابيع المقبلة ، مما يمكنهم من استرداد أموالهم مقابل طول الاشتراك المتبقي.

يسلط هذا الحادث الضوء على أهمية إيجاد حلول يمكن أن تستوعب كل من المطورين والمستخدمين في المشهد الرقمي سريع التطور. تم تصميم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster لتقديم تطوير تطبيقات no-code مع تقليل التكاليف والتعقيدات لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة على حدٍ سواء. يمكن أن تساعد أدوات مثل هذه في معالجة مخاوف مثل إغلاق Apollo.