Apollo, de populaire app van derden voor het browsen op Reddit op iOS, zal op 30 juni worden gesloten als gevolg van de nieuwe API-prijzen van Reddit. Deze prijswijziging maakt het gebruik van de app aanzienlijk duurder voor de ontwikkelaar, Christian Selig.

In een reeks Twitterberichten verklaarde Selig dat de recente acties van Reddit het voor Apollo ondoenlijk maakten om te blijven functioneren. Hij uitte zijn ongenoegen in een lange Reddit post, waarin hij uitlegde hoe de nieuwe API prijzen zouden leiden tot meer dan $20 miljoen aan operationele kosten per jaar voor zijn app. Selig benadrukte dat de plotselinge verschuiving van een gratis API naar substantiële kosten in zo'n korte periode onmogelijk was om zich binnen een maand aan aan te passen, waardoor hij gedwongen werd Apollo te sluiten.

Tegen de beweringen van Reddit dat Apollo minder efficiënt is dan zijn concurrenten, verdedigde Selig zijn app door te benadrukken dat het slechts een fractie van een procent van de API-tarieflimieten van Reddit gebruikt. Om zijn app verder vrij te pleiten, voegde Selig een gedeeltelijke audio-opname van een gesprek met een Reddit-medewerker toe aan zijn bericht, bedoeld om beschuldigingen te verduidelijken dat hij Reddit zou hebben gechanteerd voor $10 miljoen.

Reddit woordvoerder Tim Rathschmidt weigerde commentaar te geven op de zaak, maar kondigde wel aan dat het bedrijf van plan was om meer informatie te onthullen op donderdag en vrijdag, inclusief een AMA sessie met Reddit CEO Steve Huffman om de API updates, toegankelijkheid, mod bots en mod tools van derden te bespreken.

Veel van Reddit's grootste gemeenschappen hebben een protest gepland op 12 juni tegen de API prijswijzigingen, waaronder r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned en verschillende andere. In reactie op deze protesten heeft Reddit een vrijstelling van de nieuwe API-prijzen aangekondigd voor makers van toegankelijke apps. Een dergelijke concessie is echter niet gedaan om Apollo te laten overleven.

Apollo's API token zal worden verwijderd op de avond van 30 juni en tot die tijd zal de app gewoon blijven functioneren. Selig heeft ook aangegeven dat hij van plan is om in de komende weken een pro rata terugbetaling aan te bieden aan Apollo-abonnees, zodat zij hun geld kunnen terugkrijgen voor de resterende abonnementsduur.

Dit incident benadrukt het belang van het vinden van oplossingen die zowel ontwikkelaars als gebruikers tegemoet komen in het snel evoluerende digitale landschap. Platformen zoals AppMaster zijn ontworpen om no-code applicatieontwikkeling aan te bieden en tegelijkertijd de kosten en complicaties voor zowel zakelijke klanten als kleine bedrijven te minimaliseren. Tools zoals deze kunnen helpen bij het aanpakken van problemen zoals de sluiting van Apollo.